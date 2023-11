World of Warcraft : Blizzard prépare trois extensions pour une même saga. Voilà qui devrait tenir les joueurs en haleine pendant de longues années.

Blizzard prépare un avenir à la MCU pour son jeu World of Warcraft. Chris Metzen, qui est revenu récemment dans l’entreprise en tant que directeur créatif de Warcraft, a annoncé que les trois prochaines extensions feront partie d’une saga interconnectée en trois parties. Dans la mesure où Blizzard sort d’ordinaire ses extensions avec deux années d’intervalle, l’histoire de “The Worldsoul Saga” demandera plusieurs années avant d’arriver à son épilogue. La première partie, baptisée World of Warcraft: The War Within doit arriver dans le courant de l’année 2024. Elle sera suivie de World of Warcraft: Midgnight et World of Warcraft: The Last Titan.

Le directeur général de Warcraft, John Hight, déclare que cette trilogie est “l’un des projets créatifs les plus ambitieux jamais tentés pour World of Warcraft“. Chaque extension est une histoire indépendante, mais elles sont liées pour un arc global, explique-t-il. “En même temps que ces aventures épiques, les mises à jour constantes que les joueurs ont pris l’habitude de recevoir depuis Dragonflight continueront avec The War Within, nous occupant pour les vingt prochaines années et au-delà”, ajoute-t-il.

Si Blizzard n’a pas encore dévoilé les détails de cette extension The War Within, le studio a partagé quelques petits détails pertinents. Il y aura notamment une civilisation ancienne sous la surface de la planète qui gagne en puissance. Les héros de l’Alliance et de la Horde feront l’expérience de différents futurs, bons comme mauvais. Les joueurs pourront jouer jusqu’à atteindre le niveau maximal de l’extension, 80, et exploreront un nouveau continent, Khaz Algar. Il y aura aussi une nouvelle race jouable, forgée par les Titans, baptisée les Earthen, de nouvelles aventures qui pourront embarquer jusqu’à cinq joueurs, Delves, et une nouvelle fonctionnalité, Warbands, qui permettra aux joueurs de partager leur banque, réputation et transmogs entre personnages.

Les fans peuvent d’ores-et-déjà précommander The War Within pour 50 €. Cet achat offre aussi un accès instantané à l’extension Dragonflight. The War Within: Heroic Edition, qui ajoute quelques extras, est proposé à 70 €, tandis que The War Within: Epic Edition, qui inclut un accès à la bêta de cette extension et davantage encore d’extras, coûte 90 €.