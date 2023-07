Wonka : le célèbre confiseur de Roald Dahl a le droit à son origin story

Timothée Chalamet va incarner l’extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier Willy Wonka sur le grand écran.

Réalisé par Paul King (Come Fly with Me, Paddington, Space Force) à partir d’un scénario qu’il a coécrit avec Simon Farnaby (Mindhorn, Ghosts, The Phantom of the Open), le film Wonka racontera comment le jeune Willy Wonka est devenu le personnage bien-aimé que nous connaissons aujourd’hui avec sa fabuleuse et immense chocolaterie. L’acteur franco-américain est satisfait de pouvoir s’immerger dans l”univers féerique du romancier Roald Dahl :

Je suis très heureux d’avoir la chance de travailler sur un projet qui s’adresse à un jeune public enthousiaste. C’est la raison pour laquelle j’ai été attirée par ce projet. À une époque et dans un climat de rhétorique politique intense, où il y a tant de mauvaises nouvelles en permanence, j’espère que ce sera un morceau de chocolat.

“Every good thing in this world started with a dream.” Only in theaters December 15. #WonkaMovie pic.twitter.com/CjDs8rs4XU — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) July 11, 2023

Outre Timothée Chalamet, le casting de Wonka est composé des acteurs Hugh Grant, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Olivia Colman, Jim Carter, Matt Lucas, Natasha Rothwell, Tom Davis, Mathew Baynton, Simon Farnaby, Peter Joseph, Rich Fulcher, Kobna Holdbrook-Smith, Calah Lane, Colin O’Brien, Rahkee Thakrar, Ellie White, Murray McArthur et Tracy Ifeachor.

Un trailer pour Wonka

Wonka sortira le 13 décembre prochain au cinéma. Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison et Tim Wellspring sont producteurs exécutifs de Wonka. Dans les coulisses, l’équipe créative de Paul King comprend le directeur de la photographie Chung-Hoon Chung, le concepteur de production Nathan Crowley, le monteur Mark Everson, la costumière Lindy Hemming et le compositeur Joby Talbot. Neil Hannon, du groupe The Divine Comedy, a écrit des chansons originales pour le film de Warner Bros Pictures et Village Roadshow Pictures.