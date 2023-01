Withings se lance dans l'analyse de votre urine avec U-Scan et les possibilités sont déjà très nombreuses.

Withings s’est déjà fait un joli nom dans l’industrie des objets connectés autour de la santé. Aujourd’hui, l’entreprise française va plus loin en proposant un appareil pour analyser votre urine. Si l’objectif principal est de décentraliser les tests cliniques, la société espère en faire un véritable appareil grand public dans un futur relativement proche. Voici donc U-Scan.

U-Scan est un petit appareil en forme de galet qui se fixe sur la cuvette, à la manière d’un bloc nettoyant/désodorisant, et qui doit être en contact avec la porcelaine qui recueille la majorité des urines. Il y a une petite valve de collecte sur la partie basse de l’accessoire. Un capteur détecte la présence d’urine et déclenche l’activation d’une pompe pour injecter une petite quantité d’urine dans le système. L’échantillon passe alors dans un système microfluidique qui déclenche une réaction chimique.

Ce système est similaire à celui utilisé par les bandelettes de test urinaires, comme les tests de grossesse. Ici, l’ensemble est bien plus compact, mais la réaction change la couleur du papier, qui est ensuite lu par le scanner de l’appareil. Il devient ainsi possible de savoir si telle ou telle substance est présente ou non dans l’urine.

Juste dessous le U-Scan lui-même, la cartouche qui renferme le test spécifique pour ce que vous souhaitez analyser. L’entreprise collabore déjà avec deux centres médicaux en Europe pour explorer des méthodes de découverte de lithiase rénale et de cancer de la vessie. Le système pourrait, à terme, être utilisé pour surveiller des marqueurs de cancer et réaliser des études médicales.

Withings a par ailleurs développé U-Scan Cycle Sync, pour suivre les cycles menstruels. L’idée est de fournir des tests détaillés et réguliers pour affiner le suivi des menstruations sans passer par une app tierce de gestion. Le système pourrait prédire la fenêtre d’ovulation, les niveaux d’hydratation et les niveaux de nutriments.

Il y a aussi U-Scan Nutri Balance, qui offre un “guide métabolique détaillé pour l’hydratation et la nutrition.” Le système va étudier l’eau, les niveaux de nutriment, les graisses et la vitamine C trouvés dans l’urine. Vous pourrez aussi suivre les niveaux de cétone, ainsi que le pH de votre urine, ce qui permet de savoir si vous mangez suffisamment sainement.

Et les possibilités sont déjà très nombreuses

Une fois collectés, les résultats sont partagés sur un serveur via Wi-Fi ou Bluetooth et la cartouche se réinitialise avec un nouveau jeu de test. L’entreprise explique que U-San est suffisamment intelligent pour distinguer plusieurs utilisateurs, comme divers membres d’une famille, et organiser les tests et leurs résultats comme il se doit.

Withings déclarait aussi que son système est conforme aux standards de sécurité les plus élevés et que les données ne sont conservées qu’en France, ce qui est tout à fait conforme au RGPD. Par ailleurs, U-Scan peut fonctionner trois mois durant avant de devoir être rechargé via USB-C et un remplacement de cartouche.

En ce qui concerne les tarifs et la disponibilité, sachez que U-Scan sera d’abord disponible en Europe dans le courant du deuxième trimestre, avec les cartouches Nutri Balance et Cycle Sync. Un kit de démarrage, avec un lecteur et une cartouche, sera proposé au tarif de 499,95 €, avec des cartouches qui devraient coûter 30 €.