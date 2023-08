Withings obtient l'autorisation de la FDA pour sa Body Scan Connected Health Station. Un appareil extrêmement complet pour le suivi de la santé au quotidien.

La balance Withings Body Scan Connected Health Station a reçu l’autorisation de la FDA, elle devrait être commercialisée à partir de cet automne aux États-Unis. Cette balance peut littéralement tout faire, mais avec un tarif de 400 $, cela représente un achat fort onéreux pour des fonctionnalités assez superflues pour le commun des mortels.

Withings obtient l’autorisation de la FDA pour sa Body Scan Connected Health Station

La Body Scan fut annoncée durant le CES 2022, autrement dit, il y a fort longtemps à la vitesse où avance le monde de la tech. Withings l’avait alors annoncé à 300 $, mais après avoir vu ses plans contrariés par la FDA et avec l’inflation et la pénurie de semi-conducteurs, le coût a considérablement augmenté.

Mais qu’aurez-vous si jamais vous décidez de vous offrir cet appareil ? Sachez tout d’abord qu’il s’agit de la première station santé approuvée par la FDA capable de détecter la fibrillation auriculaire via un ECG six pistes. De plus, la machine peut analyser la composition de votre corps segment par segment, mesurer votre activité nerveuse et suivre votre âge vasculaire. L’accessoire utilise même la conductance cutanée pour évaluer vos niveaux de sudation et détecter d’éventuels signes de neuropathie.

Un appareil extrêmement complet pour le suivi de la santé au quotidien

Nos confrères d’Engadget ont pu tester la bête et ils ont trouvé le processus d’analyse très simple, quasiment sans le moindre effort. “Montez sur la balance, tenez la poignée au niveau de votre pelvis et patientez 90 secondes”, écrivez Daniel Cooper en février dernier. “La machine va réaliser tous ses tests, mesurer vos poids, graisse corporelle, masse musculaire, graisse viscérale, ECG, vitesse d’onde de pouls, âge vasculaire et santé nerveuse. Toutes ces données vous sont ensuite présentées de manière tout à fait lisible et compréhensible, suivies de la météo de la journée et d’un indicateur de la qualité de l’air chez vous (depuis un service en ligne tiers).”

L’appareil en lui-même consiste en une plateforme de verre trempé avec une poignée rétractable. On trouve aussi quatre capteurs de poids, 14 électrodes FTP sur la balance et quatre électrodes en acier inoxydables dans la poignée. Withings indique que la batterie dure 12 mois avant de devoir être rechargée. L’écran de l’appareil est un LCD couleur de 3,2 pouces pour la présentation des données. Withings explique par ailleurs que les mesures de poids sont précises à 45 grammes près. Le métabolisme de base peut aussi être mesuré.

La Withings Body Scan Connected Health Station sera disponible dans le courant du mois de septembre pour 400 $.