Withings lance une version luxe de sa montre intelligente ScanWatch 2

La ScanWatch Nova en acier inoxydable sera vendue au prix de 600 dollars. Cela pourrait-il changer votre perception de la smartwatch ?

Tl;dr Withings lance sa nouvelle smartwatch de luxe, la ScanWatch Nova.

Elle offre diverses fonctionnalités de santé, notamment le suivi du rythme cardiaque et l’ECG.

Son bracelet en acier inoxydable peut être remplacé par un en silicone pour le sport.

Disponible en ligne maintenant, elle arrivera en magasin le 1ᵉʳ février prochain.

Le fleuron de Withings : la ScanWatch Nova

Withings, célèbre marque de produits connectés, a récemment mis sur le marché sa nouvelle montre intelligente de “luxe”, la ScanWatch Nova. Destinée à une clientèle haut de gamme, cette smartwatch figure au prix de 599.95 dollars.

Des fonctionnalités orientées santé

Au-delà de son design raffiné, la ScanWatch Nova offre une pléthore de fonctionnalités. Elle est capable de surveiller divers paramètres tels que le rythme cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang et elle peut même effectuer un électrocardiogramme (ECG) à la demande. En cas de détection d’une arythmie cardiaque comme la fibrillation auriculaire, l’utilisateur pourra consulter un rapport ECG détaillé sur l’application Withings. Grâce à sa fonction d’analyse du sommeil, elle peut également détecter les perturbations respiratoires et les variations de température corporelle pendant la nuit, tout en offrant un retour détaillé sur les cycles de sommeil de l’utilisateur.

Pensée pour l’activité physique

Comme ses concurrents directs, la smartwatch ScanWatch Nova est capable de suivre l’activité physique de l’utilisateur, notamment les pas effectués et les calories brûlées lors de plus de 40 activités préchargées. En outre, son bracelet, initialement en acier inoxydable, peut être remplacé par un autre en silicone, davantage adapté à l’activité physique. Avec une résistance à l’eau jusqu’à 10 ATM et un verre protégé par du saphir, la ScanWatch Nova est idéale pour les amateurs de sports nautiques ou les personnes soucieuses de la résistance à la transpiration.

La ScanWatch Nova dispose d’une autonomie d’environ 30 jours et nécessite moins de deux heures pour être entièrement rechargée. Elle est d’ores et déjà disponible en bleu, vert et noir sur le site web de Withings, et le sera chez les détaillants à partir du 1ᵉʳ février de l’année prochaine.