Withings propose des produits fort intéressants pour le suivi de la santé sans aller vraiment sur le segment des smartwatches. L’entreprise a passé la dernière décennie à concevoir des montres hybrides. Trois ans après sa ScanWatch, la marque dévoile la ScanWatch 2. Elle annonce aussi la ScanWatch Light, une version plus abordable.

Withings ScanWatch 2 : avec capteur de température corporelle et suivi de santé amélioré

La ScanWatch 2 est une grosse amélioration, avec un nouveau thermomètre capable de détecter d’éventuels signes d’infection. Les autres capteurs ont été améliorés pour offrir une plus grande précision et une meilleure gestion de la consommation. L’autre changement important est la possibilité de suivre ses cycles menstruels en saisissant des données directement depuis son poignet. Ainsi, après quelques mois, le système peut réaliser certaines prédictions.

Au premier abord, cette nouvelle génération semble ne pas avoir changé en termes de design, avec les mêmes options : versions 38 ou 42 mm, en noir ou en blanc, avec un boîtier en acier. Vous avez aussi le choix d’un combo cadran/bracelet couleur pierre ou bleu foncé avec les variations en or rose, comme auparavant. Dommage qu’il n’y ait pas de version Horizon, probablement pour l’année prochaine.

À la défense de Withings, la marque n’avait pas beaucoup à ajouter dans la mesure où la ScanWatch avait déjà tout, ou presque. Finalement, si les nouveautés sont si minimes sur cette ScanWatch 2, c’est parce que la copie était déjà presque parfaite avec la première génération. Sans oublier les sous-cadrans analogique et numérique très élégants, la profondeur et la qualité du suivi au quotidien ainsi que l’autonomie de 30 jours. Le tout présenté via Health Mate, la plateforme la plus aboutie pour le suivi d’activité/santé.

En ce qui concerne le suivi des cycles menstruels, sachez que les données sont stockées chez un fournisseur français, se devant donc de respecter les lois européennes en matière de protection des données. Les sauvegardes de ces dernières, quant à elles, sont sur Google Cloud, mais chiffrées. Seul Withings reste en mesure de les déchiffrer, ce qui pourrait freiner les utilisateurs les plus soucieux de leurs données.

La ScanWatch Light, elle, est une version plus abordable

La ScanWatch Light, de son côté, est une ScanWatch allégée de plusieurs fonctions. Restent le suivi de l’activité basique, du sommeil et du rythme cardiaque, mais l’ECG, le SpO2 et le suivi de température disparaissent. Les composants sont aussi moins évolués, avec un Sapphire Glass remplacé par du simple Gorilla Glass et un accéléromètre moins précis. Étant donné leur positionnement tarifaire respectifs, vous auriez tout intérêt à trouver une ScanWatch première génération à un tarif promotionnel.

Les ScanWatch 2 et ScanWatch Light sont déjà disponibles en précommande, les premières livraisons sont attendues pour octobre. Comptez 349,95 € pour la ScanWatch 2 et 249,95 € pour la ScanWatch Light.