WhatsApp va permettre d’envoyer des photos et des vidéos en haute définition

Les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt partager des moments privilégiés en haute définition avec leur famille ou leurs amis.

Meta, le géant américain du web, annonce que l’envoi de photos en haute définition sur WhatsApp sera déployé à l’échelle mondiale au cours des prochaines semaines. A noter que la qualité standard restera l’option par défaut afin d’assurer le partage rapide et fiable des photos. Pour les images reçues avec une faible bande passante, il sera possible de choisir, image par image, la version standard ou celle en haute définition.

want to see life in HD? ✨ now the choice to send HD photos in chat is up to you. pic.twitter.com/z0gE7tIAuo

— WhatsApp (@WhatsApp) August 17, 2023