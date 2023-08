WhatsApp teste les stickers générés par l'IA. Pour des conversations davantage personnalisées.

WhatsApp teste actuellement une fonctionnalité permettant de créer des stickers personnalisés grâce à l’utilisation d’une IA générative. Selon une information de WABetaInfo, cette fonctionnalité est aujourd’hui disponible à un petit nombre de testeurs via le Programme Bêta de Google Play. Meta préparerait un déploiement global de ce nouvel outil pour les prochaines semaines.

WhatsApp teste les stickers générés par l’IA

Celles et ceux qui ont accès à ce test devraient voir sur leur application un bouton Créer lorsqu’ils ouvrent le clavier dans l’onglet des stickers. Comme avec des outils similaires, il suffit alors de saisir une description du sticker que vous voudriez utiliser. L’intelligence artificielle va alors vous proposer un ensemble de stickers parmi lesquels choisir et que vous allez ensuite pouvoir partager dans vos conversations. Comme WABetaInfo le précise, vous pouvez aussi signaler à Meta les stickers que vous estimez comme étant offensants ou inappropriés. Les ratés sont tout à fait possibles avec une IA générative, il convient d’être vigilant.

Ces stickers devraient par ailleurs être facilement reconnaissables et les destinataires devraient même être informés lorsqu’ils voient apparaître un sticker qui a été généré par une IA. Meta n’a pas encore totalement explicité comment tout cela se matérialise.

Pour des conversations davantage personnalisées

L’IA générative s’est déjà invitée dans de nombreuses applications et services très populaires depuis quelques mois, il n’est donc pas vraiment surprenant de la voir débarquer dans WhatsApp pour quelque chose d’aussi commun que des stickers. Cet outil pourrait aussi permettre aux conversations WhatsApp de sembler plus personnalisées et d’éviter que les utilisateurs utilisent toujours les mêmes stickers, GIF et autres mèmes sans avoir facilement accès à leurs propres créations.

Si l’on en croit plusieurs rumeurs et communications, des fonctionnalités similaires arriveraient aussi très bientôt sur Instagram et Messenger.