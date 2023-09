WhatsApp teste une fonctionnalité qui pourrait l'ouvrir aux autres apps de messagerie. Les géants de la tech n'ont plus le choix face à la pression de l'UE.

Comme le rapporte WABetaInfo, la dernière bêta en date de WhatsApp intègre un nouvel écran baptisé “discussions tierces” qui pourrait permettre à l’application de fonctionner avec d’autres services de messagerie. Bien que la page en question soit blanche, sa simple existence pourrait être l’indication que WhatsApp accueillerait bientôt une telle fonctionnalité pour se mettre en conformité avec la Législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA) de l’Union Européenne.

WhatsApp teste une fonctionnalité qui pourrait l’ouvrir aux autres apps de messagerie

En juillet, l’UE annonçait que sept géants de la tech avec plus de 7,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (propriétaire de TikTok), Meta, Microsoft et Samsung – devait se mettre en conformité avec les nouvelles lois régissant les marchés numériques sur le vieux continent. L’un des principaux points de ce DMA est que ces géants ont interdiction de favoriser leurs propres services et doivent permettre l’interopérabilité avec les services tiers. La semaine dernière, la Commission européenne désignait les principales applications concernées par cette législation, parmi lesquelles les apps de messagerie de Meta que sont WhatsApp et Messenger.

Cela signifie que Meta doit faire en sorte que WhatsApp fonctionne avec d’autres applications de messagerie tierces comme Signal et Telegram à partir de mars 2024. Cela permettrait aux utilisateurs de ces apps de contacter les utilisateurs sur WhatsApp, même si ceux-ci n’ont pas de compte WhatsApp – mais les utilisateurs WhatsApp devraient, semble-t-il, pouvoir refuser la chose -. Nul ne sait, à ce stade, quels genres de fonctionnalités seront disponibles avec cette cross-messagerie, mais le chiffrement de bout en bout devrait être préservé, toujours selon WABetaInfo.

Les géants de la tech n’ont plus le choix face à la pression de l’UE

L’application d’Apple iMessage ne fait pas (encore) partie des 22 services mentionnés par le DMA. De fait, le rêve de Google de voir la firme de Cupertino prendre en charge le RCS n’est pas pour tout de suite. Cependant, l’App Store sera impacté. Le géant américain devrait en effet permettre les stores d’applications tierces et le sideloading dans iOS 17, tandis que Microsoft et Epic Games préparent tous deux leur propre store pour les apps mobiles sur iOS. Nous devrions très probablement en apprendre davantage sur le sujet dans quelques heures, lors de l’événement de présentation de l’iPhone 15 et d’iOS 17.