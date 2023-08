La nouvelle app Mac WhatsApp supporte les appels vidéo jusqu'à huit personnes. De quoi la rendre plus populaire encore.

Les applications les plus populaires existent aujourd’hui sur un nombre très varié de plateformes, mobiles ou non, et parfois assez éloignées de leur public cible. Maintenir ces versions dans des écosystèmes si différents n’est cependant pas une mince affaire, cela requiert des ressources importantes. Ce qui explique que certaines versions soient parfois à la traîne ou malheureusement abandonnées. WhatsApp, l’une des apps les plus populaires du monde, prend la direction inverse, avec une mise à jour très bienvenue sur macOS.

La nouvelle app Mac WhatsApp supporte les appels vidéo jusqu’à huit personnes

Quelques mois après que WhatsApp a lancé un client desktop Windows, les utilisateurs Mac ont, eux aussi, droit à leur propre application dédiée pour ce service de messagerie. L’arrivée de ce client, qui est en bêta depuis le mois de janvier, sur les ordinateurs desktop et portables d’Apple signifie que les utilisateurs peuvent désormais participer à des appels de groupes sur leur Mac pour la toute première fois.

WhatsApp pour Mac supporte jusqu’à huit personnes dans les appels vidéo et jusqu’à 32 sur les appels audio. Vous pouvez rejoindre un appel de groupe après le début de ce dernier, voir votre historique d’appel et de conversation et choisir de recevoir des notifications sur les appels entrants, même si le client WhatsApp n’est pas ouvert. Le partage de fichiers est aussi très facile, il suffit de glisser et déposer les fichiers souhaités dans une conversation.

De quoi la rendre plus populaire encore

L’équipe WhatsApp a passé un certain temps à s’assurer que le service prenne en charge le chiffrement de bout en bout (E2EE) sur de nombreux appareils avec la synchronisation cross-platform. IL n’est donc pas surprenant d’apprendre que WhatsApp pour Mac propose cette protection E2EE pour vos conversations et appels. L’app est disponible sur le site web de WhatsApp et arrivera très bientôt sur le Mac App Store.