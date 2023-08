WhatsApp permet de créer des groupes sans leur donner de nom. Pratique pour celles et ceux qui utilisent beaucoup les groupes.

WhatsApp ne cesse de s’améliorer, et cela s’effectue de bien des manières. Visibles ou non, plus ou moins importantes. La gestion des groupes, par exemple, a beaucoup évolué ces dernières années. Cette fonctionnalité est actuellement très complète, permettant une expérience très fluide au quotidien avec des groupes aussi divers que variés. Aujourd’hui, une petite nouveauté, appréciable, fait son apparition.

WhatsApp permet en effet désormais de créer des groupes sans leur donner de nom. Mark Zuckerberg a annoncé l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité dans un post sur Facebook. Jusqu’à présent, il fallait absolument définir un nom au moment de configurer un nouveau groupe.

TechCrunch rapporte que les groupes sans nom seront limités à six participants, contrairement à la limite de 1 024 participants pour les groupes avec un nom. Par ailleurs, WhatsApp génèrera automatiquement des noms par défaut pour les groupes qui n’en ont pas en se basant sur les noms des participants. Par exemple, “Rocco & Li-Chen” pour une conversation entre ces deux personnes dans l’image d’exemple donnée par Mark Zuckerberg. Selon la manière dont les participants ont enregistré leurs contacts, le nom du groupe pourra donc apparaître différemment pour chacun d’eux.

Pratique pour celles et ceux qui utilisent beaucoup les groupes

Lorsque vous rejoignez un groupe sans nom qui comporte des gens qui ne vous ont pas enregistré dans leurs contacts, l’application leur affichera votre numéro de téléphone. Cela suggère que la fonctionnalité est pensée et conçue davantage pour les amis, membres d’une famille et collègues qui se connaissent que pour de parfaits étrangers.

TechCrunch rapport par ailleurs que cette fonctionnalité est en cours de déploiement dans le monde entier, l’opération sera terminée dans “les prochaines semaines”.