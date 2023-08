WhatsApp poursuit sur sa lancée, de nouvelles fonctionnalités arrivent

WhatsApp sait désormais notamment afficher vos images en HD. Une option très bienvenue, mais encore très limitée.

Pour continuer d’exister sur le marché des apps sociales, et plus particulièrement sur le segment des services de messagerie instantanée, il convient de faire vivre constamment ses applications. Cela passe par des fonctionnalités, du design, des correctifs de bugs et d’autres modifications plus ou moins visibles. C’est un travail de tous les instants, pour proposer la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Aujourd’hui, WhatsApp fait un pas de plus en ce sens, avec une nouveauté attendue depuis longtemps.

WhatsApp sait désormais afficher vos images en HD

WhatsApp vient en effet de lancer une fonctionnalité qui était depuis longtemps, fort longtemps, sur la liste de souhaits de nombreux utilisateurs : la possibilité de partager des photos en haute qualité. Cette fonctionnalité, annoncée par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, sur Facebook, apparaît lorsque vous choisissez une photo que vous voulez partager. C’est un petit bouton “HD” en haut, qui permet de choisir entre la résolution standard ou la HD.

Une option très bienvenue, mais encore très limitée

Aussi bienvenue que puisse être cette nouveauté, il y a un certain nombre de limitations. Par exemple, l’option n’apparaîtra pas si la photo stockée sur votre téléphone n’est pas d’assez bonne qualité. Cela arrive fréquemment avec les contenus que vous pouvez récupérer sur Internet ou depuis un service comme WhatsApp, justement, et d’autres services similaires. De plus, il ne semble pas y avoir de moyen de garder cette option HD activée par défaut. Autrement dit, il vous faudra l’activer manuellement à chaque fois que vous voulez partager une photo avec quelqu’un.

Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’une nouveauté importante et plus que nécessaire, finalement, si vous voulez partager des documents dont la qualité doit être préservée – notamment s’ils intègrent des codes barres ou autres QR codes – ou des photos auxquelles vous tenez beaucoup.

WhatsApp a été très occupé ces derniers mois, ajoutant quantité de nouvelles fonctionnalités et options. Parmi les plus récentes, on pourrait citer le générateur de stickers via IA, la possibilité d’éditer les messages ou la capacité de dissimuler son statut.