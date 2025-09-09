Mac ciblés par les cybercriminels : comment se protéger ?

La réputation de sécurité d’Apple vacille face à cette nouvelle menace numérique.

Tl;dr Une vaste campagne exploitant le malware Atomic macOS Stealer cible les utilisateurs de Mac via de fausses applications piratées.

Une fois installé, le logiciel vole mots de passe, données personnelles, crypto-actifs et fichiers sensibles avant de les envoyer aux cybercriminels.

Pour se protéger, il faut éviter les logiciels crackés, privilégier les sources officielles et renforcer sa sécurité avec antivirus et vigilance accrue.

Un nouveau fléau numérique frappe les utilisateurs de Mac

Longtemps perçus comme plus sûrs, les ordinateurs Apple sont aujourd’hui dans la ligne de mire des cybercriminels. Récemment, la société de cybersécurité Trend Micro a mis au jour une vaste campagne d’attaque exploitant le fameux Atomic macOS Stealer. Derrière cette opération, un mode opératoire simple mais redoutable : attirer les internautes à l’aide de versions piratées ou contrefaites d’applications populaires sous macOS.

Méthodes d’infection : du téléchargement piégé au faux CAPTCHA

La stratégie est sournoise. Les hackers diffusent ces « applications » frauduleuses sur des forums, via des messages privés sur les réseaux sociaux ou encore à travers des publicités trompeuses. Dès qu’un utilisateur tente de télécharger un programme soi-disant gratuit – par exemple une version crackée de CleanMyMac –, il est redirigé vers une page contrôlée par les pirates, parfois incité à cliquer sur « Download for MacOS » ou à exécuter manuellement des commandes dans le Terminal d’Apple. Ce geste anodin déclenche alors l’installation du malware, qui agit tel un cheval de Troie.

Une fois infiltrés, ces logiciels malveillants exfiltrent discrètement une quantité impressionnante de données, dont :

Profils système, identifiants et mots de passe .

. Données de navigateurs et portefeuilles crypto-monnaies .

. Notes Apple, profils VPN et fichiers personnels divers.

Tous ces éléments se retrouvent ensuite compressés puis transmis vers des serveurs aux mains des attaquants — parfois même revendus sur le dark web pour alimenter d’autres attaques.

Sécurité : quelles précautions adopter face à la menace ?

Contrairement à certaines croyances encore tenaces – l’idée que les ordinateurs Apple seraient immunisés contre les virus – la réalité actuelle s’avère bien différente. Il convient donc d’adopter plusieurs réflexes : privilégier systématiquement l’App Store ou le site officiel du développeur pour ses téléchargements, éviter tout logiciel piraté et rester attentif aux fautes ou incohérences dans les adresses web. Un autre conseil souvent négligé : méfiez-vous des publicités affichées en tête des résultats sur Google ou autres moteurs ; il vaut parfois mieux scroller pour trouver le véritable site officiel.

Si le système d’exploitation embarque déjà Gatekeeper et XProtect, rien n’empêche d’ajouter une solution antivirus tierce afin de renforcer sa protection. Nombre d’entre elles offrent aujourd’hui des outils complémentaires – VPN, gestionnaires de mots de passe – capables de limiter l’impact potentiel d’une attaque.

Vers une vigilance accrue chez les utilisateurs Mac ?

Les cybercriminels semblent avoir compris que la réputation haut de gamme des produits Apple en fait des cibles lucratives. Face à cette réalité, la prudence doit redevenir la règle. Rester informé et adopter une approche critique lors du téléchargement demeurent vos meilleures armes pour préserver vos données personnelles face à la sophistication croissante des menaces numériques.