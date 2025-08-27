Apple Keynote 2025 : l’iPhone 17 Air attendu comme la star de l’événement

Apple dévoile la date de sa keynote de rentrée qui présentera l’iPhone 17 Air, l’Apple Watch 11 ou encore les AirPods Pro 3.

Tl;dr Apple tiendra sa keynote le 9 septembre 2025, avec en vedette l’annonce de l’iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin de 5,65 mm.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient intégrer la puce A19 Pro, un capteur téléphoto 48 MP et inaugurer iOS 26.

La firme de Cupertino pourrait aussi dévoiler l’Apple Watch 11, l’Apple Watch Ultra 3, les AirPods Pro 3, et peut-être un nouvel Apple TV 4K ou un HomePod avec écran.

Un rendez-vous très attendu chez Apple

La prochaine grande présentation de Apple aura lieu le 9 septembre 2025, directement depuis le célèbre Steve Jobs Theater à Cupertino. Comme chaque année, la keynote de rentrée sera retransmise en direct sur le site officiel de la marque à la pomme ainsi que sur sa chaîne YouTube, dès 19h (heure française). Une date cochée par tous les passionnés de technologie, tant les attentes autour des nouveautés sont élevées.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

L’iPhone 17 Air attise toutes les curiosités

L’attention semble cette fois se concentrer sur une possible révolution : l’arrivée d’un tout nouveau modèle baptisé iPhone 17 Air. Les rumeurs abondent depuis plusieurs mois et, si elles disent vrai, ce smartphone pourrait bien voler la vedette aux traditionnels modèles Pro. Des fuites évoquent un appareil remarquablement fin – seulement 5,65 mm d’épaisseur – surpassant même la finesse du Galaxy S25 Edge. Un design qui s’inscrirait dans la lignée des succès récents des MacBook Air et iPad Air, deux produits qui ont su séduire grâce à leur silhouette élancée.

Des évolutions majeures pour les modèles Pro et plus encore

Bien sûr, le duo phare composé des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max ne serait pas en reste. Les informations ayant circulé laissent entrevoir une évolution marquée du design et un concentré de technologies parmi lesquelles :

A19 Pro chip, dernier-né des processeurs maison .

. Nouveau capteur téléphoto 48 MP pour des photos encore plus précises .

. Lancement d’iOS 26, la nouvelle mouture du système d’exploitation mobile d’Apple.

Autant d’innovations qui devraient conforter leur statut de porte-étendards.

D’autres annonces attendues : montres connectées et audio haut de gamme

Fidèle à ses habitudes, Apple profiterait également de cet événement pour présenter sa future génération de montres connectées avec l’Apple Watch 11 et l’Apple Watch Ultra 3, sans oublier les nouveaux écouteurs AirPods Pro 3. Quelques bruits de couloir évoquent même la présentation surprise d’un potentiel Apple TV 4K ou encore d’un HomePod revisité façon écran intelligent. Bref, une keynote à suivre de près pour saisir les prochaines orientations prises par le géant californien.