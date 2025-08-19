Apple préparerait un nouvel OS pour la maison connectée

Avec « Charismatic », la firme de Cupertino va réinventer son approche de la domotique.

Tl;dr Apple travaillerait sur un nouveau système d’exploitation, nommé en interne « Charismatic », spécialement conçu pour ses futurs appareils de maison connectée.

Ce sixième OS introduirait des fonctions inédites comme la gestion multi-utilisateurs, la reconnaissance faciale et un pilotage centralisé via Siri et écran tactile.

L’initiative illustre la volonté d’Apple de rattraper son retard face à Google et Amazon, mais son succès dépendra de l’adoption réelle par le grand public.

Un pari stratégique sur le marché de la maison connectée

En marge des annonces très commentées autour de la robotique domestique, une information-clé s’est glissée dans l’article du journaliste Mark Gurman pour Bloomberg. Selon ses sources, Apple plancherait actuellement sur un tout nouveau système d’exploitation, destiné à équiper ses futurs appareils pour la maison intelligente. Signe que le géant californien ne compte pas simplement adapter ses plateformes existantes à ce secteur déjà très concurrentiel.

« Charismatic » : un nouveau système signé Apple

Baptisé en interne « Charismatic », ce projet marquerait un tournant rare dans la stratégie logicielle d’Apple. Depuis plusieurs années, l’entreprise s’appuie essentiellement sur ses cinq OS phares – iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et macOS. Le développement d’un sixième environnement n’est donc pas anodin. L’idée ? Offrir une expérience inédite sur les futurs hubs domotiques et tenter de rattraper le retard face aux mastodontes du secteur comme Google ou Amazon, dont les écosystèmes connectés se sont largement imposés.

L’expérience utilisateur au cœur du projet « Charismatic »

Si peu d’informations ont filtré officiellement, le rapport de Gurman laisse entrevoir plusieurs orientations majeures pour ce nouvel OS. Au programme :

Soutien multi-utilisateurs fluide , avec une gestion avancée des profils.

, avec une gestion avancée des profils. Reconnaissance faciale intégrée via caméra frontale , ajustant automatiquement l’interface selon l’utilisateur présent.

, ajustant automatiquement l’interface selon l’utilisateur présent. Siri centralisé et écran tactile interactif, pour piloter toute la maison depuis un point unique.

À travers ces innovations, Apple ambitionne manifestement de transformer le hub connecté en véritable chef d’orchestre domestique, capable d’identifier chaque membre du foyer et de personnaliser instantanément contenus et réglages.

Perspectives et enjeux pour Apple dans la smart home

Reste à voir si cette incursion ambitieuse suffira à redessiner le paysage de la maison intelligente. Avec des produits comme le HomePod qui peinent encore à s’imposer, l’arrivée de « Charismatic » pourrait rebattre les cartes – à condition que la promesse technologique se traduise par une adoption massive. Un pari risqué mais révélateur de l’état d’esprit offensif qui anime aujourd’hui Cupertino sur ce segment hautement stratégique.