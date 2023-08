Warrior Nun : la série télévisée va devenir une trilogie de films

Annulée par Netflix, le retour de la saga Warrior Nun se fera au cinéma.

Le producteur exécutif Dean English est récemment intervenu sur les réseaux sociaux pour annoncer que l’adaptation en live-action de Warrior Nun avait été sauvée et sera prochainement relancée sur le grand écran :

Je dois commencer par remercier tous les fans fidèles. C’est grâce à vous et à votre incroyable énergie que nous continuons à aller de l’avant pour réaliser ces histoires. C’est grâce à vous que tout cela en vaut la peine. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Je suis très heureux d’annoncer que Warrior Nun deviendra une trilogie de films. Encore une fois, une trilogie de longs métrages. Oui, trois films.

En plus des trois films Warrior Nun, English’s Perfect Circle Produtions et Productivity Media préparent déjà le terrain pour étendre l’univers :

Une chose que nous devons aborder concerne la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. C’est pour cette raison que nous ne pouvons pas faire d’annonce officielle pour le moment. Certains se demanderont peut-être si cela ne signifie pas qu’un univers va être lancé pour Warrior Nun, qui pourrait s’étendre à des films et des séries télévisées mettant en scène des personnages que nous connaissons déjà. La réponse à cette question est oui. Et nous ne manquerons pas de vous donner plus de détails à l’avenir.

Le casting original va revenir dans les films Warrior Nun

La série télévisée Warrior Nun a été créée pour la plateforme de streaming Netflix par Simon Barry, qui en a également été le showrunner, et tourne autour d’Ava Silva, une jeune femme de 19 ans, qui se réveille dans une morgue avec une nouvelle vie et un artefact divin incrusté dans son dos. Elle découvre qu’elle fait désormais partie d’un ordre ancien chargé de combattre les démons sur Terre, et que des forces puissantes représentant à la fois le ciel et l’enfer veulent la retrouver et la contrôler. Les comédiens Alba Baptista, Lorena Andrea, Kristina Tonteri-Young, Tristán Ulloa, Thekla Reuten, Toya Turner, Sylvia De Fanti et William Miller seront de retour dans la nouveau adaptation au cinéma.