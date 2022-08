Warner Bros Games ne sera pas restructuré ou revendu

Warner Bros Discovery comprend la valeur du marché des jeux avec Warner Bros Games qui est rentable.

Depuis la fusion de Warner Bros et Discovery pour former Warner Bros Discovery, le directeur général David Zaslav a été obligé de mettre fin à plusieurs projets comme le film Batgirl ou encore des séries animées ainsi que de revoir la gestion du catalogue de HBO Max et son déploiement international afin de faire des économies pour pouvoir rembourser une imposante dette de 49,1 milliards de dollars. Du côté de Warner Bros Games, un climat de confiance totale règne dans les bureaux. Les équipes sont soutenues, sans licenciements et sans contenus supprimés.

WB Games is having a banner year after an uncharacteristically fallow stretch devoid of major in-house releases since 2020. https://t.co/wTtMw18Uap — Axios (@axios) August 26, 2022

David Haddad, PDG de Warner Bros Games, a déclaré :

L’un de nos superpouvoirs est la force de nos onze studios (Rocksteady Studios, Monolith Productions, NetherRealm Studios, Traveller’s Tales, TT Games, WB Games Montréal, WB Games Boston, WB Games San Francisco, WB Games New York, Avalanche Software, Portkey Games). Je suis convaincu, surtout à l’avenir, que nous avons un rôle essentiel à jouer au sein de Warner Bros Discovery. La direction a exprimé sa ferme conviction que la croissance de l’activité jeux vidéo doit faire partie de la stratégie globale de la société.

Une année exceptionnelle pour Warner Bros Games

Le succès retentissant de Multiversus (plus de 20 millions de joueurs en un mois), un nouveau brawler free-to-play mettant en scène divers personnages de DC et de WB, et les ventes de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (3,2 millions d’exemplaires écoulés en deux semaines) ont permis à Warner Bros Games de réaliser d’excellents résultats en 2022. En prime, Harry Potter : Magic Awakened cartonne en Chine sur les smartphones, sachant qu’une arrivée en Occident est toujours programmée pour les prochains mois, et Game of Thrones : Conquest approche enfin du milliard de dollars en dépenses après presque cinq ans d’existence. Gotham Knights, prévu pour le 21 octobre prochain, devrait mettre fin à cette belle année avant d’en lancer une plus belle en 2023 avec Hogwarts Legacy en février et Suicide Squad : Kill the Justice League.