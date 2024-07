Warner Bros. acquiert le développeur du jeu de combat « MultiVersus »

C'est tout à fait logique, puisque le jeu utilise directement des propriétés de Warner Bros.

Warner Bros. se lance dans le jeu vidéo en rachetant Player First Games

Dans un élan stratégique astucieux, la multinationale Warner Bros. vient d’entrer de plain-pied dans le monde des jeux vidéo. La célèbre entreprise de production de films et de séries a annoncé l’acquisition de Player First Games, le studio développeur du jeu de combat MultiVersus.

Un achat qui fait sens

Au centre de l’offre de MultiVersus, un jeu de combat à plateformes gratuit comparable à Smash Bros., on retrouve des personnages issus intégralement de l’univers Warner Bros. On y incarne notamment des figures emblématiques telles que Batman, Bugs Bunny ou encore Rick et Morty, et même l’insaisissable Agent Smith de Matrix.

Une transition en douceur

En dépit de ce changement de propriété, Player First Games devrait conserver son mode de fonctionnement actuel. Tony Huynh et Chris White, les co-fondateurs de la société, continueront de la diriger, sous le contrôle cependant de Carlos Barbosa, Vice-président et directeur de studio de Warner Bros. Games. Huynh déclare d’ailleurs que l’équipe est enthousiasmée par cette nouvelle étape et qu’elle devrait « être bénéfique pour MultiVersus dans son ensemble ».

Le futur du jeu, encore incertain

Malgré l’annonce de cette acquisition, aucune information précise n’a encore été donnée quant à l’avenir du jeu. Player First a pour habitude d’introduire régulièrement de nouveaux personnages dans l’arène de MultiVersus. D’ailleurs, qui n’aimerait pas affronter Tom et Jerry sous les traits de Tony Soprano ? Un vœu dont on souhaite ardemment qu’il soit exaucé par Warner Bros.

MultiVersus est actuellement disponible sur la majorité des plateformes, notamment PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Mieux encore, le jeu offre la fonctionnalité de crossplay, permettant aux joueurs de différentes plateformes de s’affronter. Le jeu n’est malheureusement pas encore disponible sur Nintendo Switch, mais qui sait, peut-être que cela changera avec l’avènement de la Switch 2 ?