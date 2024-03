Tout savoir sur le retour de MultiVersus

MultiVersus de Player First Games prépare son retour avec de nombreuses nouveautés pour améliorer l'expérience des joueurs.

Tl;dr MultiVersus revient en free-to-play avec l’Unreal Engine 5.

Le jeu de combat free-to-play comprend de nouveaux personnages, de nouvelles arènes, un mode PvE et un netcode retravaillé.

MultiVersus sera disponible le 28 mai 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Les progrès réalisés pendant la bêta ouverte de MultiVersus seront conservés dans la version complète 1.0.

Le retour de MultiVersus

Après une longue attente, le jeu de combat effréné MultiVersus va faire son grand retour. Cette fois-ci, il revient en tant que jeu complet plutôt qu’en bêta. Les fans pourront profiter d’une multitude de personnages issus de diverses franchises de Warner Bros. Discovery, ainsi que de plusieurs modes et arènes.

Le lancement officiel de MultiVersus

Après plus d’un an de mise à disposition en bêta ouverte, Player First Games a décidé de suspendre les serveurs de MultiVersus en juin 2023 pour préparer son lancement officiel. Suite à une refonte totale basée sur les retours des joueurs, MultiVersus sera lancé le 28 mai 2024. Il sera disponible sur sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Il proposera une prise en charge complète du cross-play et de la cross-progression, permettant aux joueurs de s’affronter sur n’importe quelle plateforme.

Quoi de neuf dans ce lancement officiel ?

Les changements majeurs apportés à MultiVersus comprennent l’utilisation du moteur Unreal Engine 5 et d’un nouveau netcode, améliorant à la fois les graphismes et les performances du jeu. De nouvelles attaques ont été ajoutées aux personnages, et d’autres personnages, niveaux et cosmétiques seront introduits lors du lancement et au-delà.

Les personnages et les scènes à l’occasion du lancement

À l’occasion de ce lancement, MultiVersus propose une liste de 23 personnages jouables, allant de Bugs Bunny des Looney Tunes à Arya Stark de Game of Thrones en passant par Sammy Rogers de Scooby-Doo ou encore Superman de DC Comics. D’autres personnages seront dévoilés ultérieurement. Quant aux scènes, on s’attend à ce que les mêmes arènes disponibles pendant la bêta ouverte soient présentes lors du lancement du jeu.