Vous pouvez installer la bêta publique d’iOS 17 dès à présent

Apple a mis à disposition la bêta publique d'iOS 17 à celles et ceux qui voudraient l'essayer. L'installer est très simple. Voici comment procéder.

Apple a mis à disposition la bêta publique d’iOS 17 à celles et ceux qui voudraient l’essayer, et vous n’avez pas besoin de compte développeur pour ce faire. Plus important encore, il s’agit là d’une version bien plus stable que celles qui ont déjà été proposées et qui se rapproche bien davantage de celle que tous les possesseurs d’iPhone compatible pourront avoir en septembre prochain.

iOS 17 inclut un certain nombre de nouveautés, parmi lesquelles NameDrop, un écran d’appel personnalisé, un mode Standby très sympathique, des tonnes d’améliorations dans Messages et bien plus encore.

Et cette année, il y a un petit changement : il n’y a plus besoin de télécharger un profil public depuis les sites d’Apple. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de vous inscrire sur un site pour profiter de la bêta publique, tout le processus peut être réalisé directement depuis les Réglages si vous avez déjà installé une bêta auparavant.

Avant de vous lancer (et d’ailleurs, avant de mettre à jour vers n’importe quelle version bêta), assurez-vous de bien sauvegarder votre iPhone vers iCloud ou un Mac – où vous pouvez créer une sauvegarde complète et chiffrée et la restaurer facilement en un clic -.

Assurez-vous aussi d’être sous iOS 16.4 ou plus récent. Dans le cas contraire, mettez à jour sur la dernière version possible depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Si c’est la première fois que vous utilisez une bêta publique sur votre appareil, vous devrez peut-être vous inscrire sur le programme Bêta d’Apple. Le processus est simple et rapide, via le site Apple Beta. Cliquez simplement sur S’inscrire et connectez-vous avez votre Apple ID.

Une fois la procédure terminée et la mise à jour vers iOS 16.4 installée, allez dans Réglages. Dans Général > Mise à jour logicielle, vous verrez une nouvelle section intitulée Mises à jour Bêta. Tapotez pour ouvrir cette section et choisissez Bêta publique iOS 17 dans la liste. Tapotez sur Retour et vous devriez désormais voir iOS 17 Bêta comme nouvelle mise à jour. Tapotez sur Télécharger et Installer, patienter le temps nécessaire et le tour est joué.

Si vous ne voyez pas la fonctionnalité Mises à jour Bêta, assurez-vous bien d’être sous iOS 16.4 ou plus récent et tentez encore de vous inscrire au programme de logiciels bêta d’Apple après avoir bien vérifié que vous utilisez le même Apple ID que sur votre iPhone.