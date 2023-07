Toutes les nouvelles fonctionnalités de confidentialité à venir sur Mac, iPhone et iPad

Apple ajoutera un grand nombre de fonctionnalités autour de la confidentialité et la sécurité avec les prochaines versions majeures de ses systèmes d'exploitation. Présentation.

Outre de nombreux nouveaux produits, Apple a profité de sa WWDC 2023 pour annoncer plusieurs nouvelles fonctionnalités autour de la sécurité et de la vie privée. Voici les plus intéressantes qui seront disponibles une fois les nouvelles versions majeures des OS de la marque à la pomme installées.

La navigation privée dans Safari s’améliore

Safari sera bientôt meilleur encore pour empêcher le tracker et éviter que les sites créent des profils de vous. De plus, lorsque vous êtes en navigation privée, Safari se verrouillera lui-même pour éviter que vos onglets ne soient vus si vous vous éloignez de votre appareil. Il vous faudra utiliser l’authentification biométrique ou saisir votre code pour déverrouiller le navigateur.

Vie privée renforcée avec les hyperliens

De nombreux sites tentent de vous traquer en ajoutant des informations dans les liens. Certains sites s’en servent pour savoir si vous êtes arrivé(e) sur la page via une recherche, un site social ou autre. Avec cette future mise à jour, Apple Mail, Messages et la navigation privée de Safari supprimeront automatiquement ces données de tracking.

Améliorations dans la confidentialité des apps

Les étiquettes de confidentialité de l’App Store permettent de savoir quels genres de données les apps collectent sur vous. Cette fonctionnalité sera bientôt étendue, Apple ajoutera des informations sur les données collectées par des SDK tiers que les apps utilisent – même si le développeur lui-même ne collecte aucune donnée, le SDK peut le faire -.

Confidentialité renforcée pour les entrées dans le calendrier et les photos

Deux fonctions très intéressantes d’iOS 17 : lorsque des apps ajoutent des invitations calendrier sur votre iPhone, celles-ci ne pourront pas voir les autres entrées de votre calendrier, réduisant le risque que les données de votre calendrier soient récupérées. De la même manière, il est possible de choisir quelles photos vous souhaitez exposer à telle app, sans exposer tous vos albums.

Protections améliorées contre le contenu explicite

iOS a déjà une fonction baptisée Sécurité des communications, qui avertit les plus jeunes lorsqu’ils envoient ou reçoivent des photos contenant de la nudité dans l’app Messages. Avec iOS 17, cette fonction enverra aussi un avertissement lorsqu’il y a de la nudité dans des vidéos envoyées ou reçus dans Messages. Cela fonctionnera aussi lorsque du contenu est reçu via AirDrop, message vidéo FaceTime sur l’app Téléphone et dans le sélecteur de photos. Les développeurs pourront aussi intégrer cette fonction dans leurs propres apps.

Tout le traitement photo et vidéo est réalisé sur l’appareil, aucune donnée n’est envoyée à qui que ce soit. Ces avertissements sont activés sur les comptes des enfants du partage familial et les parents peuvent le désactiver. Toutes les fonctions de Sécurité des communications sont aussi disponibles pour les adultes. Il suffit d’aller dans Confidentialité et Sécurité sur votre iPhone. De plus, tout le monde pourra utiliser l’option de floutage des images explicites dans Messages, FaceTime, AirDrop et Téléphone.

Partage de données sélectif dans NameDrop

NameDrop est une fonction d’iOS 17 qui simplifie l’échange d’informations de contact avec d’autres utilisateurs d’iPhone ou Apple Watch. Lorsque vous l’utilisez, vous pouvez filtrer les informations que vous ne souhaitez pas partager. Par exemple, si votre carte contient votre date de naissance ou votre adresse physique, vous pouvez retirer ces deux informations.

Un mode isolement fortifié

Le mode isolement est une fonction intégrée dans iOS et macOS qui aide à protéger les personnes à risque des cyberattaques sophistiquées. Cette fonctionnalité arrive sur l’Apple Watch avec watchOS 10 et Apple a renforcé encore son fonctionnement.

Apple TV enfin compatible avec les VPN

tvOS 17 a reçu plusieurs améliorations cette année, notamment avec l’introduction du support des réseaux privés virtuels (VPN). Les développeurs peuvent enfin proposer leurs apps VPN pour l’Apple TV, ce qui est très pratique au quotidien. Le VPN peut aider à outrepasser les restrictions géographiques sur les services de streaming ou pour vous protéger en ligne. Jusqu’à présent, pour utiliser un VPN sur l’Apple TV, il fallait l’activer sur le routeur directement.

Attention cependant, certaines apps refusent de fonctionner si elles détectent un VPN et d’autres ne vous donnent pas accès à tout le contenu. Par exemple, certaines apps de streaming empêchent de vous connecter si une app VPN tourne en arrière-plan.

Live Voicemail pour réduire les appels de spam

Live Voicemail est une fonction d’iOS 17 qui permet d’avoir une transcription en direct dès que l’appelant commence à laisser un message vocal. Apple explique que lorsque la fonction Silence Unknown Callers est activée, tous les appels de numéros inconnus arrivent directement sur Live Voicemail sans même faire sonner le téléphone. Si votre opérateur identifie l’appel comme spam, celui-ci sera refusé immédiatement.