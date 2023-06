Les 10 meilleures nouvelles fonctionnalités de watchOS 10

Apple a officialisé récemment watchOS 10. Et avec cette nouvelle version majeure, de nombreuses nouveautés très intéressantes.

Durant sa WWDC 2023, Apple a officialisé de nombreuses nouveautés logicielles. Cette année, il y a beaucoup à dire pour l’Apple Watch. Actuellement disponible en bêta, watchOS 10 doit arriver dans quelques mois et avec lui, de nombreuses nouveautés très intéressantes. Pour y avoir droit, cependant, il faudra un iPhone sous iOS 17 – et donc un iPhone XS, XR ou plus récent – et une Apple Watch Series 4 ou plus récente.

Voici dans 10 fonctionnalités particulièrement attendues de watchOS 10 :

La Pile intelligente pour améliorer votre cadran

La Pile intelligente est une fonction fondamentale de watchOS 10. Vous pouvez accéder aux informations importantes directement depuis le cadran principal. Dans les précédentes versions de watchOS, il fallait appuyer sur le bouton latéral pour ce faire : dans watchOS 10, il suffit de faire tourner la Digital Crown. La Pile intelligente s’adapte par ailleurs à vos usages.

Nouvelle méthode pour ouvrir le Centre de contrôle

Sur watchOS 10, le Centre de contrôle s’ouvre en appuyant sur le bouton latéral. Bien plus fiable que de balayer vers le haut sur un petit écran.

Apps en plein écran

Les propres apps d’Apple comme Météo, Messages, Plans et d’autres utiliseront tout l’écran de l’Apple Watch dans watchOS 10. Ce qui est tout à fait logique, et qui devrait être très apprécié.

Nouveaux cadrans de montre

watchOS 10 vient ajouter deux nouveaux cadrans : Palette et Snoopy. Le premier montre le temps dans diverses couleurs, le second met en scène les personnages tant appréciés de Snoopy.

Améliorations pour le vélo

Les cyclistes apprécieront les nouvelles données de watchOS 10. Une nouvelle vue baptisée Zones de puissance vous permettra de suivre l’intensité de votre sortie. Il est aussi possible de connecter automatiquement l’Apple Watch aux accessoires Bluetooth de votre vélo pour mesurer la cadence, la vitesse, la puissance, etc. Il y a aussi une nouvelle Live activity pour l’iPhone.

Améliorations pour la randonnée

Avec watchOS 10, l’app Boussole peut générer des points d’intérêt utiles comme la Dernière connexion cellulaire. Parfait pour retrouver son chemin jusqu’à la dernière localisation où vous aviez du réseau. Vous aurez aussi une vue 3D des points sauvegardés.

Suivi de la santé mentale

watchOS 10 permet de suivre vos données de santé mentale. L’app Pleine conscience permet d’enregistrer votre état d’esprit et vous pouvez aller dans l’app Santé sur l’iPhone pour faire correspondre votre santé mentale avec les niveaux d’activité.

Il y a aussi une fonction qui vérifie les niveaux de luminosité ambiante et vous encourage à passer davantage de temps à la lumière du jour. Ceci pour une meilleure santé physique et mentale, évidemment, mais aussi pour protéger vos yeux.

NameDrop arrive sur l’Apple Watch

Une nouveauté d’iOS 17, NameDrop, qui permet d’approcher son iPhone d’un autre iPhone pour échanger rapidement des contacts, arrive sur l’Apple Watch avec watchOS 10. Vous pourrez approcher votre Apple Watch près d’une autre Apple Watch ou d’un iPhone pour en profiter.

Appels audio FaceTime en groupe

watchOS 10 prend en charge les appels audio FaceTime à plusieurs sur l’Apple Watch. Vous pouvez aussi avoir un aperçu vidéo des messages laissés via FaceTime directement sur la montre.

Meilleure navigation avec Apple Plans

Vous pourrez télécharger des cartes sur Apple Plans pour une utilisation hors ligne. Ceci grâce à une fonction d’Apple Plans d’iOS 17. Cette option est très pratique pour économiser la batterie ou lorsque le réseau fait défaut, évidemment.