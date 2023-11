Vous pouvez désormais réagir à des iMessages via des emoji ou des stickers. Une fonctionnalité attendue, disponible dans la version iOS 17.2, actuellement bêta. Voici comment en profiter.

Tous les messages texte n’ont pas besoin d’une réponse écrite. Si quelqu’un dit quelque chose de drôle, vous répondez en riant, simplement. Si vous êtes d’accord avec telle ou telle proposition, vous pouvez dire “Ça me va”, “OK” ou simplement lever le pouce. C’est pour cette raison que les réactions sont aujourd’hui si utiles. Depuis iOS 10, Apple propose six réactions différentes, ce qui est une très bonne chose. Cependant, la liste des réactions possibles est désormais infinie, dans la mesure où la firme de Cupertino permet de réagir avec des emoji et des stickers.

C’est une fonctionnalité que la marque à la pomme avait annoncée dans le cadre d’iOS 17 en juin dernier, mais cette dernière n’avait pu être livrée avec la mise à jour en question, ni avec iOS 17.1. Ceci étant dit, elle est enfin disponible dans iOS 17.2, actuellement en bêta. Si vous n’avez aucun problème avec l’idée d’avoir une version bêta sur votre iPhone, vous pouvez l’installer et tester cette fonction.

Sur votre iPhone sous iOS 17.2, ouvrez une conversation dans Messages, puis restez appuyé sur le message auquel vous voulez réagir. Choisissez Ajouter un sticker, cela va ouvrir le sélecteur de sticker d’iOS 17. La première option qui apparaît est le menu d’emojis, avec des recommandations selon ceux utilisés précédemment et votre conversation actuelle. Vous pouvez trouver les packs que vous auriez téléchargés sur votre iPhone. Certains peuvent être une surprise, intégrés comme ils sont parfois avec des apps que vous avez installées.

Le panneau de stickers personnalisés nous intéresse particulièrement ici, avec son icône de “sticker un peu décollé” sur le côté gauche du menu. Dans la mesure où vous pouvez créer un sticker à partir de n’importe quelle photo de votre iPhone, vous pouvez réagir aux messages avec tout et n’importe quoi. Tous les stickers que vous avez déjà créés apparaîtront ici, et vous pouvez en fabriquer d’autres en tapotant sur le bouton +. Si vous n’en avez pas encore réalisé, vous pouvez appuyer sru le bouton “Nouveau Sticker”.

Pour réagir avec ces emoji et stickers, tapotez sur un emoji ou un sticker pour l’attacher automatiquement au message en question, ou faites-le glisser où vous le souhaitez. Vous pouvez répéter l’opération autant de fois que vous le voulez. Sachez simplement que si vous tapotez sur un emoji ou un sticker après l’avoir défini comme réaction, iOS va l’afficher dans le champ message pour pouvoir l’envoyer en pleine taille et non plus en réaction. Vous devrez glisser-déposer pour une autre réaction ou restez appuyé sur le message et choisir Ajouter un sticker une fois encore.

À noter, ces réactions apparaissent sur tous les iPhone, pas uniquement ceux sous iOS 17.2. Préparez-vous donc à voir apparaître des réactions diverses et variées à vos messages !