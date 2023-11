Apple offre l’accès gratuit aux SOS d’urgence par satellite pour les détenteurs d’iPhone 14

On ne sait pas encore combien Apple envisage de facturer pour cette fonctionnalité. Quel sera le coût de ce service selon vous ?

Apple, au service de la sécurité des utilisateurs

Depuis un an, les utilisateurs des modèles iPhone 14 et 15 aux États-Unis peuvent solliciter les secours en cas d’urgence via satellite, sans nécessiter de service cellulaire. Cette innovation permet à ces utilisateurs, même dans des zones éloignées, de contacter des services d’urgence, simplement en leur envoyant un message. Suite aux nombreuses vies sauvées grâce à cette technologie, Apple a annoncé une extension de deux ans pour l’accès gratuit à ce service.

Un secours précieux

De nombreuses vies ont été sauvées grâce à cette technologie, comme l’attestent les nombreux témoignages recueillis. L’un d’eux concerne un automobiliste de Los Angeles dont la voiture a dévalé une falaise de 120 mètres, ou des randonneurs perdus dans les montagnes des Apennins en Italie. Ces histoires ont encouragé Apple à maintenir le service gratuit pour une période prolongée, selon Kaiann Drance, vice-présidente de la commercialisation mondiale de l’iPhone. “Nous sommes très heureux que les utilisateurs de l’iPhone 14 et 15 puissent bénéficier de ce service révolutionnaire pendant deux années supplémentaires gratuitement,” a-t-elle déclaré.

Échec de la concurrence

Cette annonce intervient peu de temps après que Qualcomm a échoué à mettre en place une fonctionnalité similaire sur les appareils Android. Selon Iridium, partenaire du projet Snapdragon Satellite, les fabricants de smartphones ont choisi de ne pas intégrer cette technologie à leurs appareils, privilégiant des solutions basées sur des normes et potentiellement découragés par les coûts que cela impliquerait.