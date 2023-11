Vous pouvez déjà enregistrer des vidéos pour l'Apple Vision Pro sur votre iPhone. Voici comment procéder.

Le casque Apple Vision Pro, le premier produit de l’entreprise sur le marché de la réalité mixte, ne doit pas arriver avant le début de l’année 2024, mais il est déjà possible de créer du contenu pour cet appareil. Pour peu que vous ayez un iPhone compatible, vous pouvez créer des vidéos en trois dimensions qui seront visionnables sur le futur casque du géant américain à 3 500 $.

Que sont les vidéos spatiales ?

Les vidéos spatiales utilisent le capteur principal et l’ultra-wide de l’iPhone pour réaliser des vidéos 3D. Ces informations visuelles supplémentaires n’apparaissent pas lorsque vous regardez une telle vidéo sur un iPhone ou un autre appareil, mais elles apparaissent sur un Vision Pro. Par défaut, une vidéo spatiale apparaîtrait comme une fenêtre flottant devant vous et vous pourrez les visionner en plein écran. Apple déconseille cependant de faire cela, une vidéo spatiale en plein écran pouvant “causer un certain inconfort”.

Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur tous les iPhone. Apple avait annoncé en septembre que seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max en seraient capables. Aujourd’hui, quiconque a installé iOS 17.2 sur son 15 Pro ou 15 Pro Max peut le faire. Vous pouvez créer vos premières vidéos spatiales sur votre smartphone en attendant qu’arrive le Vision Pro.

Avec votre iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max sous iOS 17.2, ouvrez Réglages > Caméra > Formats, puis activez l’option Vidéo Spatiale pour Apple Vision Pro.

Ouvrez maintenant l’appareil photo, passez en mode Vidéo. Là, vous verrez une nouvelle icône “Vision Pro” qui apparaîtra en jaune dans le mode vidéo spatiale. Votre iPhone va vous guider pour faire pivoter votre appareil en mode paysage et enregistrer votre vidéo.

Toutes les vidéos spatiales sont prises en 1080p à 30 fps, impossible de passer en 4K. Lorsque vous lisez une telle vidéo sur votre iPhone, celle-ci ressemble à n’importe quelle vidéo 1080p. Il faudra attendre d’avoir un casque Vision Pro pour profiter pleinement de ce pour quoi la vidéo spatiale a été mise au point. Comptez aussi 130 Mo par minute de vidéo. C’est un peu moins qu’une minute de vidéo en 4K (150 Mo à 24 fps), mais c’est assez conséquent tout de même.