Vous pourrez bientôt réaliser une recherche Google en entourant simplement l'objet à chercher. La fonctionnalité "Entourer pour chercher", développée par Samsung et Google, sera bientôt déployée.

Samsung a annoncé de nombreux nouveaux produits et fonctionnalités durant son événement Galaxy Unpacked, dont la nouvelle gamme Galaxy S24, mais l’une des fonctions les plus impressionnantes n’est pas exclusive à la marque Galaxy. Celle-ci, baptisée “Entourer pour chercher“, a été développée en partenariat avec Google, ce qui signifie qu’elle sera aussi présente sur les smartphones Google.

Qu’est-ce que “Entourer pour chercher” ?

Pour résumer, Entourer pour chercher est une nouvelle méthode pour rechercher tout ce que vous voulez sans changer d’app. Pour activer la fonctionnalité, il suffit de rester appuyé sur le bouton home ou la barre de navigation (si vous avez activé la navigation par geste). Ensuite, lorsque vous voyez quelque chose sur l’écran sur lequel vous souhaitez davantage d’informations, dessinez simplement un cercle autour avec votre doigt et votre téléphone vous renverra les résultats. Par exemple, vous pouvez utiliser Entourer pour chercher pour trouver un vêtement que vous voyez sur une vidéo YouTube ou obtenir des informations complémentaires sur une recette en ligne.

Vous n’êtes pas non plus limité(e) à l’action d’entourer. Vous pouvez surligner, gribouiller par-dessus ou même tapoter dessus. Dans le cadre des mises à jour autour de l’IA dans la recherche menées par Google, vous pouvez rechercher avec du texte et des images que vous avez entourées simultanément via la recherche multiple. Google indique que le geste Entourer pour chercher fonctionne sur les images, les textes et les vidéos. Basiquement, vous pourrez tout retrouver avec cette fonctionnalité.

Et les résultats apparaissant dans l’app que vous utilisez actuellement, vous n’avez pas à interrompre ce que vous êtes en train de faire. Une fois votre recherche terminée, vous pouvez simplement balayer les résultats pour revenir à ce que vous faisiez.

Quand pourra-t-on profiter de “Entourer pour chercher” ?

Le lancement mondial de “Entourer pour chercher” est prévu pour le 31 janvier auprès de possesseurs de smartphones Android comme les Pixel 8 et Pixel 8 Pro et les Galaxy S24, évidemment. La fonctionnalité sera déployée sur davantage d’appareils Android à une date ultérieure.