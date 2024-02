Voici à quoi ressemble le Nothing Phone 2(a) !

Quel serait le coût d'un téléphone transparent moins cher ?

Tl;dr Nothing révèle son nouveau téléphone durant le MWC 2024.

L’appareil est conçu comme le plus abordable de la marque.

Le design inclut une version minimale de ses Glyphs lumineuses.

Le téléphone sera disponible à la vente le 5 mars.

Découverte du nouveau produit de Nothing

À l’occasion du MWC (Mobile World Congress) 2024, Nothing, l’un des dynamiques acteurs de la téléphonie mobile, a levé le voile sur son tout dernier modèle. Présenté à l’abri d’une vitrine, selon une tendance devenue plutôt commune cette année, ce nouveau téléphone était inaccessible au toucher.

Un design captivant à un coût abordable

Ce qui a attiré l’attention dans cette annonce, c’est que ce nouvel appareil semble être le plus économique proposé par la société jusqu’à présent. Affichant un design rutilant tout en restant fidèle à l’ADN esthétique de Nothing, il est doté d’une version plus sobre de ses fameux Glyph lumineux qui ornent le dos du téléphone. “Qu’est-ce qui pourrait bien suivre, une prise pour casque audio ?”, pourrait-on se demander, en notant avec surprise le retour d’une unité de caméra centralisée. Malgré sa probable position en tant que produit d’entrée de gamme, le téléphone conserve l’aspect transparent si caractéristique du dos des appareils Nothing. Le recouvrement de la batterie semble avoir été inspiré par le plan du métro de New York dessiné par Massimo Vignelli.

Le point de vue des journalistes

Malgré le verre protecteur qui les séparait du produit, les journalistes présents ont réussi à saisir tous les détails importants de ce nouveau téléphone, qui serait commercialisé à un prix inférieur à celui du Nothing Phone 2. Le prix européen est d’ailleurs estimé à environ 400 € ($430), des économies rendues possibles grâce à l’utilisation d’un processeur MediaTek moins cher.

Premières impressions sur le produit

Selon une analyse de Tom’s Guide, l’un des indices qui témoignent de l’accessibilité financière de cet appareil est l’existence perceptible d’un cadre autour de l’écran. Toutefois, sans avoir eu la possibilité d’examiner le Phone 2(a) de près, il serait injuste de porter un jugement définitif à ce stade. Les consommateurs auront l’opportunité de le faire à partir du 5 mars, date de sa mise en vente.