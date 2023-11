Vampire Survivors proposera bientôt des mini-histoires. Des ajouts bienvenus pour explorer les différents personnages.

Vampire Survivors est l’une des plus grosses surprises de ces dernières années et bien que ses développeurs aient pu se la couler douce, le studio Poncle n’a cessé de proposer de nouvelles mises à jour. La prochaine introduira un tout nouveau mode de jeu qui donnera aux joueurs encore davantage à faire.

Vampire Survivors proposera bientôt des mini-histoires

Les nouvelles Aventures sont des “histoires miniatures indépendantes” qui enverront les personnages de Vampire Survivors accomplir des “quêtes folles”, selon Poncle. Chaque mission a son propre chemin de progression, séparé du jeu principal. Vous aurez un choix limité de personnages, armes et bonus à votre disposition pour réaliser des défis spécifiques, comme rester en vie pendant un certain temps ou éliminer un certain nombre d’ennemis. Les Aventures auront aussi une histoire pour les lier ensemble.

Les premières missions arriveront bientôt, sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est déjà disponible (PC, Xbox, Switch et mobile). Chacune devrait offrir une heure ou deux de jeu la première fois, mais vous pourrez procéder à des modifications pour retenter l’aventure. Par ailleurs, toutes les missions sont jouables en coopération.

Des ajouts bienvenus pour explorer les différents personnages

Vous n’aurez pas non plus besoin d’injecter davantage d’argent pour profiter de ces Aventures, mais certaines seront ajoutées à des extensions existantes et payantes. Au début, Poncle ajoutera deux missions dans le jeu de base et une troisième dans le DLC Legacy of the Moonspell. Les Aventures ne seront déverrouillées qu’une fois que vous aurez atteint certains éléments du jeu de base et des extensions.

Le studio teste ici différentes choses avec ces missions. L’une de deux ajoutées au jeu de base vient “explorer comment nous pouvons retravailler le contenu classique, avec une histoire un peu sérieuse et la possibilité de gagner des choses plus tôt que la normale.” Et pas de panique si vous adorez justement l’absurdité de Vampire Survivors, les deux autres missions resteront dans le ton habituel du jeu.