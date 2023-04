Vampire Survivors va avoir droit à sa série TV animée

Vampire Survivors va avoir droit à une série TV d'animation, une jolie consécration pour ce petit jeu indépendant.

Vampire Survivors, le jeu indépendant hautement addictif, va avoir droit à sa propre série TV d’animation. Connu et reconnu pour son univers riche et très cinématographique, au même niveau que des classiques comme Space Invaders, BurgerTime ou Dig Dug, Vampire Survivors est un jeu casual de type pick-up-and-play avec des personnages très simples en 2D. La société media Story Kitchen va travailler avec le créateur du jeu, Luca Galante – fondateur du studio poncle – pour réaliser la série.

Vampire Survivors va avoir droit à une série TV d’animation

Luca Galante déclarait : “La chose la plus importante dans Vampire Survivors, c’est l’histoire, alors c’est un rêve qui devient réalité que de voir ce qui a commencé comme un petit jeu indépendant développé pendant mes week-ends prendre vie et devenir une série TV animée ! C’est aussi très cool de travailler avec des gens aussi expérimentés et talentueux pour réaliser cette série. Je me demande cependant s’ils ont réalisé qu’il n’y avait aucun vampire dans Vampire Survivors.” Si l’annonce pose effectivement les bases pour la série, il faut très probablement s’attendre à une série pleine d’ironie.

Une jolie consécration pour ce petit jeu indépendant

L’histoire du jeu n’est pas plus complexe que son texte de présentation : “Année 2021, campagne italienne. Ici vivait une personne diabolique du nom de Bisconte Draculó, dont la magie principalement malfaisante a créé un monde baignant dans la famine et la souffrance. Aujourd’hui, les membres de la famille Belpaese doivent mettre fin à son règne de terreur et faire revenir la nourriture à table.” Le gameplay de Vampire Survivors consiste à contrôler un personnage qui tire tout le temps en automatique pour éliminer des vagues d’ennemis toujours plus importantes. On retrouve donc logiquement des éléments de jeux de type roguelike et tower defense (avec des personnages façon Castlevania). Une fois plongé(e) dans l’action, l’expérience peut même devenir méditative. Le jeu est parmi les plus joués sur la console Steam Deck depuis son lancement. Il est aussi disponible sur PC, Mac, Xbox, Android et iOS.

Story Kitchen est dirigé par Dmitri Johnson, qui a coproduit les films Sonic the Hedgehog. On retrouve aussi au projet le créateur et scénariste de John Wick, Derek Kolstad, l’ancien agent de l’Agency of the Performing Arts (APA) et le partenaire Mike Goldberg. Selon Deadline, les créateurs de la série cherchent actuellement un scénariste. Espérons que ce dernier ne sera pas trop contraint par le si complexe lore du jeu !