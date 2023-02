Utilisez cette application pour contrôler les écrans externes de votre Mac

Pour gérer facilement et rapidement le ou les écrans externes branchés sur son Mac, il y a une application très bien pensée.

Lorsque vous utilisez un écran externe avec votre Mac, vous devez utiliser les boutons sur le moniteur pour ajuster la luminosité, le son et d’autres paramètres. Ce qui est loin d’être idéal, évidemment. Si vous en avez marre, si vous rêvez d’avoir une solution logicielle pour ce faire, sachez que c’est possible. Voici comment.

Utilisez Lunar pour contrôler les paramètres de votre écran

Lunar est une app qui permet de contrôler les réglages du moniteur directement depuis votre Mac. L’une des options les plus pratiques est l’ajustement des niveaux de luminosité de tous les écrans externes – quelque chose qui semble très intuitif depuis macOS. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez utiliser l’app pour éteindre les écrans que vous n’utilisez pas sur le moment, pour pouvoir éteindre automatiquement l’écran du MacBook dès que celui-ci est branché à des écrans externes.

Vous pouvez aussi basculer entre les écrans, réduire la luminosité en dessous du minimum pour un vrai noir ou même l’améliorer au-delà de 100 %. Vous pouvez utiliser les touches luminosité et volume du Mac pour contrôler ces paramètres sur votre écran. Pratique. Si vous préférez utiliser des raccourcis personnalisés, l’app en propose un certain nombre pour des options diverses.

Avec Lunar, il vous faut un moniteur moderne pour utiliser la majorité des fonctionnalités. Si vous utilisez l’app avec un TV ou un moniteur assez vieux, certaines fonctions ne seront pas opérationnelles dans la mesure où la fonctionnalité Display Data Commands (DDC) n’est parfois pas prise en charge selon les ports. Lunar utilise DDC pour la configuration de la luminosité, par exemple, et si votre moniteur ou si votre Mac bloque ces commandes sur certains ports, les options ne sont pas disponibles. Utiliser un autre port peut parfois permettre de contourner le souci. Vous pouvez aussi tenter de relancer Lunar pour voir si le problème subsiste.

Combien coûte Lunar ?

Cette app vous permet d’utiliser de nombreuses fonctionnalités gratuitement, vous pouvez donc l’essayer pour voir si vos moniteurs sont compatibles et si vous êtes à l’aise avec. Bien qu’elle fonctionne avec les Mac bureau comme les Mac Studio et Mac mini, Lunar offre certaines options exclusivement aux MacBook. Par exemple, l’une des fonctions payantes permet d’utiliser le capteur de luminosité ambiante de l’ordinateur portable pour ajuster automatiquement les niveaux de luminosité sur tous vos écrans. Autrement dit, il est tout à fait possible de bien profiter de Lunar dans sa version gratuite. La version Pro coûte 23 $. Et il y a une période d’essai gratuite de 14 jours.