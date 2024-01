Urtopia intègre ChatGPT dans son vélo électrique Fusion

Présenté pour la première fois à l'occasion du CES 2024, le e-bike peut vous offrir une visite touristique de votre ville ou générer un parcours d'entraînement intensif.

Tl;dr Urtopia présente son dernier modèle d’e-bike, le Fusion, au CES 2024.

LaeFusion est dotée de la technologie ChatGPT, une IA assistante.

Conçu pour une autonomie de 200 km et une navigation tout-terrain.

Prix : Fusion à 3 999 € et Fusion CVT à 4 999 €.

Le dernier-né de la famille Urtopia

Le salon de l’électronique CES 2024 a été le théâtre de la présentation de la dernière création de Urtopia, Fusion. Cette marque, réputée pour l’utilisation de la technologie dans ses e-bikes, dévoile son fleuron technologique.

Un monstre technologique

Le Fusion se distingue par l’intégration du très populaire assistant IA ChatGPT. Cette fusion technologique propulse l’e-bike vers une nouvelle ère de performance et de confort. Mais ce qui rend cette innovation encore plus impressionnante est l’introduction de la “Jarvis”, une technologie qui permet au cycliste d’interagir avec ChatGPT via un anneau intelligent intégré.

Cette innovation offre au cycliste une multitude de possibilités, telles que “explorer de nouveaux trajets, obtenir des informations en temps réel et même engager des conversations divertissantes”, selon Urtopia.

Plus qu’un simple vélo

Le Fusion ne brille pas seulement par sa technologie, il est également performant en termes de spécifications techniques. Il est construit en fibre de carbone pour réduire son poids, utilise un dérailleur Shimano CUES sur le modèle standard et un changement de vitesse progressif Enviolo sur la version premium CVT.

Grâce à sa double batterie de 540 Wh, il offre une autonomie allant jusqu’à 200 km, de quoi traverser Paris du nord au sud une vingtaine de fois. Ce parcours pourra s’effectuer à une vitesse maximale de 25 km/h avec une parfaite stabilité et un confort optimal grâce à ses pneus larges, son cadre stable et sa fourche à suspension pneumatique de 100 mm.

Un investissement certain

Cependant, pour profiter de toutes ces fonctionnalités, il faudra débourser pas moins de 3 999 € pour le modèle Fusion et 4 999 € pour la version premium Fusion CVT.