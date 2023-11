Le bug de batterie de l’Apple Watch résolu avec watchOS 10.1.1

La dernière mise à jour de iOS 17 vient d'être lancée, contenant un patch et des corrections de bugs. Quels avantages en avez-vous tirés ?

Si vous avez remarqué que votre Apple Watch ne tient pas la charge autant qu’auparavant, c’est le moment de passer à la dernière version de watchOS. Suite à l’installation de watchOS 10.1, plusieurs utilisateurs ont noté une décharge plus rapide qu’à l’habitude, un fait qui n’a pas manqué d’être partagé sur les réseaux sociaux.

Apple a reconnu le problème et promis un correctif, qui a été livré aujourd’hui avec la dernière version de watchOS, la 10.1.1. Cette mise à jour devrait résoudre un problème qui “pouvait entraîner une décharge plus rapide de la batterie pour certains utilisateurs.”

Les mises à jour logicielles d’Apple ont considérablement évolué au fil des années. Bien qu’elles soient généralement stables, elles ne sont pas à l’abri de bugs occasionnels pouvant affecter significativement les utilisateurs. La batterie d’une montre connectée, élément central de l’utilité et l’efficacité de l’appareil, était donc un point crucial à résoudre.

L’avis de la rédaction

Il convient de rappeler l’importance d’avoir toujours son appareil à jour. Les mises à jour permettent non seulement d’accéder à de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de corriger les erreurs passées. Souvent, ces bugs sont des opportunités pour les entreprises de montrer leur réactivité et leur engagement envers leurs clients. Apple a une fois de plus prouvé sa volonté de rester à l’écoute de ses utilisateurs et de proposer des solutions efficaces pour améliorer constamment l’expérience d’utilisation de ses produits.