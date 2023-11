Comment assigner deux raccourcis au bouton Action de l'Apple iPhone 15 Pro. Grâce à un petit Raccourci très ingénieux.

Le bouton Action de l’iPhone 15 Pro change beaucoup de choses. Grâce à lui, vous pouvez rapidement déclencher des actions, comme l’appareil photo ou la lampe torche ou, si vous êtes vraiment créatif, tout un tas de raccourcis et autres automatisations. Mais mieux encore, plutôt que d’assigner un seul raccourci au bouton Action, il est possible d’assigner deux raccourcis à ce bouton. Oui, vous avez bien lu.

C’est ce qu’a découvert Federico Viticci, publiant sa trouvaille sur son blog MacStories. Federico Viticci est connu pour avoir créé une grande librairie de raccourcis, et sa dernière création est baptisée MultiButton. Celle-ci utilise une méthode de contournement pour permettre de déclencher deux raccourcis via le bouton Action. La logique derrière MultiButton est assez simple : il suffit d’appuyer sur le bouton Action une fois pour déclencher le raccourci principal et de rappuyer une seconde fois, dans les sept secondes qui suivent, pour déclencher le second raccourci.

Voici ce que Federico Viticci a à dire à propos de son raccourci : “Tout ceci n’aurait pas été nécessaire si Apple avait pris en charge les gestes multiples pour son bouton Action, comme le double ou le triple appui. Malheureusement, dans cette version d’iOS 17 pour l’iPhone 15 Pro, le bouton Action ne peut être associé qu’à un seul raccourci à la fois. Cela ressemblait fort à quelque chose que je pouvais corriger avec un peu de code dans Raccourcis.”

Grâce à un petit Raccourci très ingénieux

Comme il le précise, Apple ne permet pas d’appuyer deux ou trois fois sur le bouton Action pour déclencher des actions différentes par défaut. Ce raccourci vient combler ce manque, en quelque sorte. Le premier appui sur le bouton va déclencher le premier raccourci, même si vous appuyez de nouveau immédiatement pour déclencher le second. Il faudra donc bien penser à l’ordre dans lequel vous assignez les raccourcis. Et si vous demandez pourquoi il faut attendre sept secondes avant d’appuyer de nouveau pour déclencher le deuxième raccourci, sachez qu’il s’agit là d’un délai défini par Federico Viticci basé sur l’usage qu’il a de ce même bouton. Si vous appuyez sur le bouton Action une deuxième fois après ces sept secondes, le système déclenchera le raccourci principal.

Vous pouvez télécharger le raccourci MultiButton ici, mais vous avez tout intérêt à aller lire le post sur le blog de son créateur dans lequel est expliqué comment configurer le raccourci, avec quelque cas d’usage ainsi que des exemples pour en tirer le meilleur.