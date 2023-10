Comment éviter que l'Apple iPhone 15 Pro surchauffe ? C'est un vrai problème pour certains utilisateurs. Outre le correctif officiel de la marque à la pomme, il y a quelques solutions.

Que vous en ayez acheté un ou non, vous savez peut-être que l’iPhone 15 Pro a un problème de surchauffe. L’information circule partout, de nombreux utilisateurs témoignent de leur appareil, 15 Pro ou 15 Pro Max, qui chauffent bien plus que la normale. Apple a déployé un correctif officiel, mais il y a d’autres méthodes à envisager pour garder une température acceptable.

Pourquoi l’iPhone 15 chauffe-t-il ?

Ces pics de température surviennent dans diverses conditions. Pour certains, c’est pendant la charge de leur 15 Pro, d’autres pendant une simple conversation par messagerie instantanée. Rapidement, la nouvelle puce A17 Bionic fut pointée du doigt. Cette dernière est la puce la plus puissante jamais intégrée dans un smartphone. Peut-être est-elle trop puissante pour un tel appareil. Possible que la situation soit la même qu’avec le MacBook Pro de 2018, dans lequel le processeur Intel i9 chauffait trop pour le fin châssis de la machine.

Apple a cependant communiqué publiquement sur le sujet, identifiant trois coupables. En premier, Apple indique que les iPhone 15 Pro peuvent surchauffer durant la phase de configuration initiale ou pendant une restauration, ceci à cause d’une grosse activité en arrière-plan pendant ces processus. Un appareil enchaîne les périodes d’activité intense pendant l’initialisation parce qu’il y a beaucoup à faire à ce moment-là. C’est pour cela d’ailleurs que l’autonomie de l’appareil fond comme neige au soleil après une grosse mise à jour. Et c’est aussi pour cela que l’appareil chauffe.

Si votre iPhone 15 Pro est affecté, la surchauffe devrait être moindre après un certain temps. La deuxième cause possible de surchauffe est un bug dans iOS 17 en lui-même. Apple ne rentre pas dans les détails, mais indique un souci en ce sens, souci qui pourrait disparaître via une simple mise à jour logicielle.

Le troisième coupable, par contre, est lié aux logiciels tiers. Apple explique que certaines mises à jour d’apps peuvent avoir entraîné lesdits logiciels à “surcharger le système”, d’où la surchauffe. L’entreprise pointe du doigt Instagram, Uber et le jeu Asphalt 9, mais cette liste n’est probablement pas exhaustive.

Apple a cependant tenu à clarifier que le design du 15 Pro n’est pas à l’origine de ces soucis de surchauffe, comme ont pu l’avancer certains utilisateurs.

Si vous ne l’avez pas encore fait, mettez à jour votre iPhone 15 sur iOS 17.0.3. Cette version corrige notamment “un problème qui peut faire chauffer l’iPhone plus que de raison”. Et oui, cette mise à jour corrige bel et bien le problème. Nos confrères de ZDNet ont fait un test avant/après et les températures ont bien diminué, passant de 37,80°C en charge rapide, et même 41,7°C à son pic, à “seulement” 29,4°C et 35°C à son pic. Pour mettre à jour, direction les Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Même après l’installation de ladite mise à jour, il y a d’autres solutions à prendre en considération. Comme Apple l’explique, certaines applications tierces peuvent être fautives, notamment avec des mises à jour pas totalement optimisées pour la puce A17 de l’iPhone 15 Pro. Assurez-vous donc de mettre à jour vos applications fréquemment : n’hésitez pas à déclencher le processus manuellement de temps à autre en tapotant sur votre image de profil dans l’App Store. Vous pourriez avoir besoin de balayer vers le bas sur cette page pour rafraîchir la liste des mises à jour disponibles.

Selon Forbes, Meta a déjà mis à jour Instagram pour corriger ce problème de surchauffe. D’autres l’ont probablement déjà fait aussi ou le feront très bientôt. Vous pouvez aussi désactiver l’actualisation de l’application en arrière-plan pour ces applications dans Réglages > Général. Cela empêchera les apps comme Instagram de faire n’importe quoi en arrière-plan, évitant donc ainsi une potentielle surchauffe et économisant l’autonomie.

Si vous voulez conserver ce comportement, mais vous faire une idée des apps les plus actives en arrière-plan, vous pouvez aller dans Réglages > Batterie et regarder lesquelles de vos apps fonctionnent ainsi en arrière-plan. L’app Instagram, par exemple, est très active, même quand elle n’est pas ouverte.