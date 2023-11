Apple Watch : le problème de perte d'autonomie corrigé dans une prochaine mise à jour de watchOS. Un souci de plus gênants au quotidien pour celles et ceux qui sont affectés.

La semaine dernière, un certain nombre de possesseurs d’Apple Watch ont constaté que la batterie de leur montre connectée fondait plus rapidement que la normale après avoir installé la dernière version en date de watchOS, estampillée 10.1. Aujourd’hui, la firme de Cupertino a reconnu le problème dans un mémo interne obtenu par MacRumors et promet qu’un correctif arrivera dans une future mise à jour. Ce souci devrait être de l’histoire ancienne après l’installation d’une future version.

Le problème affecte de multiples modèles, dont les anciennes Watch SE et Watch Series 5, jusqu’aux tout derniers, comme l’Apple Watch Ultra 2, si l’on en croit des discussions sur Reddit, la Communauté d’Aide d’Apple, X et d’autres sources. Le souci semble être assez sérieux dans la mesure où un utilisateur a remarqué que “watchOS 10.1 vide la batterie de mon Apple Watch”, la faisant passer de 100 à 50 % en moins de 60 minutes.

La marque à la pomme semblait avoir géré le problème, en partie tout du moins, avec sa mise à jour iOS 17.1, précisant avoir résolu un souci impliquant “une consommation d’énergie élevée” lorsqu’une Watch sous watchOS 10.1 est appairée à un iPhone sous iOS 17, comme MacRumors le rappelle. Malheureusement, il semblerait que ce correctif n’ait pas fait disparaître entièrement le problème.

Un souci de plus gênants au quotidien pour celles et ceux qui sont affectés

Le géant américain expliquait dans le mémo que le souci sera corrigé dans une mise à jour de watchOS “arrivant bientôt”, sans pour autant donner de date précise, ni les modèles spécifiques affectés ni la raison sous-jacente. Étant donné la nature du problème, cependant, il faut espérer que la résolution de ce bug est tout en haut de la liste des priorités. Apple devrait déployer très bientôt iOS 17.1.1 pour l’iPhone, qui sait, peut-être la version watchOS 10.1.1 fera-t-elle son apparition à ce moment-là, et avec elle, le correctif tant attendu. À suivre !