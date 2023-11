L'Apple Watch Ultra 2 n'est pas réservée qu'aux amateurs de sport. Bardée de fonctionnalités, elle est aussi très résistante et extrêmement endurante.

L’Apple Watch Ultra 2 est un appareil épatant, vanté comme l’Apple Watch pour celles et ceux qui cherchent un excellent tracker d’activité bardé de fonctionnalités pour la santé. Mais peut-être que vous n’êtes pas spécialement versé(e) dans le sport, peut-être que vous cherchez simplement une montre connectée qui gère les fonctions basiques du quotidien. Même dans ce cas, l’Apple Watch Ultra 2 pourrait être faite pour vous. Finalement, toutes ces publicités orientées sport donnent peut-être une mauvaise impression ou, à tout le moins, une impression très incomplète.

Une autonomie imbattable comparée à toutes les autres Apple Watch

L’autonomie proposée par l’Apple Watch Ultra 2 est un argument de vente importante. Certes, la Series 9 offre une grande autonomie de 18 heures, parfait pour celles et ceux qui chargent leur appareil pendant la nuit, mais l’Ultra 2 vient doubler ce chiffre, avec 36 heures d’autonomie. Cela représente un jour et demi sans devoir passer par la case recharge.

Avec l’Ultra 2, vous pouvez enfin porter la montre toute la journée et compter dessus pour analyser tout votre sommeil. Vous n’aurez plus à vous inquiéter de la charger avant (ou après) aller vous coucher, ce qui est une bonne au prix où elle est proposée.

Un châssis plus résistant et un écran plus lumineux

Mais l’Ultra 2 a davantage qu’une très bonne autonomie. Celle-ci offre un châssis en titane plus résistant que celui en aluminium de la Series 9. Il est aussi possible d’opter pour un châssis en acier inoxydable sur la Series 9, mais le tarif devient presque identique à celui de l’Ultra 2. Comptez 799 € pour la version 41 mm et 849 € en 45 mm pour 899 € pour l’Ultra 2.

L’écran de l’Ultra 2 est plus grand et plus lumineux aussi, avec un maximum de 3 000 nits contre “seulement” 2 000 pour la Series 9. Lorsque vous êtes dehors au soleil, ces 1 000 nits font une grande différence.

Et dans la mesure où le châssis est en titane, il est plus résistant aux aléas de la vie quotidienne, que vous fassiez du sport, en extérieur ou non. Cela ne veut pas dire que le châssis de la Series 9 n’est pas résistant, mais celui de l’Ultra 2 fait bien mieux.

Des fonctionnalités qu’on ne compte plus

Et si vous vouliez simplement une smartwatch bardée de fonctionnalités intelligentes ? L’Ultra 2 a-t-elle du sens dans cette utilisation ? Honnêtement, probablemnet pas. La majorité des fonctions majeures que vous voudriez alors sont présentes dans les Series 9 et Ultra 2. L’app Pleine Conscience, par exemple, est l’une de mes préférées, me rappelant de prendre le temps de respirer et de me vider la tête, mais elle existe sur les deux modèles.

Une fonction exclusive à l’Ultra 2, par contre, est le bouton action, qui rend très facile d’utiliser des fonctionnalités comme l’option pointage de la boussole. Avec cette dernière, vous pouvez définir un point que vous pouvez retrouver facilement grâce à la compatibilité Ultra Wideband de l’Ultra 2. La fonction en elle-même n’est pas nouvelle, mais pouvoir avoir la direction vers un point précis simplement en appuyant sur un bouton est utile. Que vous soyez en ville pour retrouver une place de parking ou en pleine forêt, (presque) perdu.

Bien sûr, comme le bouton action sur l’iPhone 15 Pro, vous pouvez activer d’autres fonctions avec ce bouton. Vous pouvez l’utiliser pour démarrer une activité, allumer la lampe torche, déclencher un raccourci ou autre.

L’Apple Watch Ultra 2 vaut-elle de remplacer votre ancien modèle ?

L’Apple Watch Ultra 2 représente une mise à jour modeste et vous aurez du mal à trouver une raison importante justifiant de remplacer une Ultra de première génération. Et si vous cherchez une Apple Watch “standard”, la Series 9 standard est davantage faite pour vous.

Mais si vous cherchez une montre extrêmement fonctionnelle et résistante, l’Apple Watch Ultra 2 est toute désignée, même si vous n’êtes pas adepte des sports extrêmes.

Alors certes, pour la majorité des utilisateurs, le prix de cette Ultra 2 paraîtra très élevé, mais si cette montre est dans votre budget et que vous voulez l’une des meilleures smartwatches du marché, l’Apple Watch Ultra 2 vaut son prix.

Pour :

De très nombreuses fonctionnalités tant pour les sportifs que les autres

Un châssis renforcé qui lui permet d’encaisser toujours davantage de coups

Un écran plus lumineux pour ne rater aucune information même en plein soleil

Contre :