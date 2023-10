Unity Technologies : John Riccitiello démissionne avec effet immédiat

Plusieurs semaines après avoir fait volte-face concernant sa nouvelle politique de redevances pour les développeurs de jeux, Unity Technologies annonce le départ de John Riccitiello.

John Riccitiello quitte dès maintenant ses fonctions de CEO et président du conseil d’administration au sein d’Unity Technologies. James M. Whitehurst a été nommé directeur général par intérim et membre du conseil d’administration tandis que Roelof Botha, administrateur indépendant principal du conseil d’administration d’Unity, a été nommé président.

Si le conseil d’administration prévoit de lancer un processus de recrutement à grande échelle, avec l’aide d’un cabinet de conseil réputé, afin d’identifier un PDG confirmé, John Riccitiello continuera à conseiller la première plateforme mondiale de création et de développement de contenu 3D en temps réel (RT3D) afin d’assurer une transition sans heurts.

Unity Technologies se sépare de John Riccitiello

Responsable des récents déboires chez Unity Technologies, John Riccitiello a déclaré :

Ce fut un privilège de diriger Unity pendant près de dix ans et de servir nos employés, nos clients, nos développeurs et nos partenaires, qui ont tous joué un rôle déterminant dans la croissance de l’entreprise. Je me réjouis d’accompagner Unity dans cette transition et de suivre les succès futurs de l’entreprise.

James M. Whitehurst, un dirigeant expérimenté dans le domaine des technologies et des entreprises publiques, a ajouté :

Je suis honoré de rejoindre Unity en tant que PDG intérimaire à ce moment important de son évolution. Avec les dirigeants expérimentés et les employés passionnés de la société, je suis convaincu qu’Unity est bien placé pour continuer à améliorer sa plateforme, à renforcer sa communauté de clients, de développeurs et de partenaires, et à se concentrer sur ses objectifs de croissance et de rentabilité. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration et notre talentueuse équipe mondiale pour mettre en œuvre notre stratégie, et je m’attends à une transition en douceur.

Le départ de John Riccitiello va relancer Unity Technologies

Roelof Botha a précisé :

Mon travail au sein d’Unity sous la direction de John a été l’un des moments les plus forts de ma carrière. John a rejoint le conseil d’administration d’Unity en 2013 et a pris la direction de l’entreprise en 2014, à un moment où nous étions confrontés à des défis importants. John a mené Unity à travers une croissance incroyable au cours des 10 dernières années, nous aidant à passer d’une licence perpétuelle à un modèle d’abonnement, permettant aux développeurs de monétiser, construisant d’autres services de jeu pour servir notre communauté de créateurs, nous menant à travers une introduction en bourse et nous positionnant comme un pionnier dans la communauté des développeurs. Unity ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans l’impact de ses contributions. Je reste enthousiaste pour l’avenir de Unity.

Dans un communiqué de presse, Unity Technologies confirme ses prévisions pour le troisième trimestre 2023 déjà annoncées. Les attentes de la société concernant ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 sont préliminaires et sont susceptibles d’être révisées dans le cadre des procédures de clôture financière d’Unity et de la finalisation des états financiers consolidés condensés de la société pour le troisième trimestre 2023. Les résultats réels peuvent différer de ces attentes préliminaires et seront publiés le 9 novembre prochain.