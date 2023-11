Unity lance une gamme d’outils IA pour simplifier la création de jeux

L'abonnement à Muse coûte 30 dollars par mois. Trouvez-vous ce prix abordable pour un tel service ?

Tl;dr Unity a annoncé la disponibilité de sa plateforme Muse AI.

Muse est une série d’outils d’IA dédiés pour faciliter le développement de jeux.

Il offre des outils de création de sprites, de texturations et de collaboration rapide.

Unity a également dévoilé d’autres outils, Sentis et Unity 6, à venir.

Unity révolutionne le développement de jeux avec Muse AI

Dans une volonté constante de simplification, Unity a annoncé que sa plateforme Muse AI est désormais ouverte à tous pour une utilisation préliminaire. Conçue comme une solution à la portée de tous, Muse s’adresse particulièrement à ceux qui cherchent à contourner les phases intensives de codage.

Un ensemble d’outils adaptés à tous les niveaux

Muse se distingue comme une “suite en constante évolution de fonctionnalités alimentées par l’IA” disponible pour les développeurs de toutes compétences. Elle facilite principalement l’accès au code utilisable via un chatbot interactif. “Ce chatbot servira également de conseiller sur les étapes à suivre, bénéficiant d’un accès complet à la bibliothèque de ressources de la plateforme”, a expliqué Unity.

Des outils conçus pour une création simplifiée

La plateforme offre un outil de développement spécifiquement conçu pour optimiser la création de sprites 2D. Il génère automatiquement des sprites correspondant à des paramètres prédéfinis et propose plusieurs variations. De plus, Muse propose une méthode pour générer des textures appropriées pour une utilisation dans des projets 2D et 3D. Unity s’assure que ces outils, formés exclusivement sur ses données et images détenues ou sous licence, respectent les lois sur les droits d’auteur.

Les annonces de la conférence Unity Unite

L’annonce de la disponibilité de Muse n’était pas la seule révélation faite lors de la conférence Unity Unite. Unity a également dévoilé Sentis, une technologie d’IA d’avant-garde qui promet de résoudre des problèmes de codage complexes et même de créer de nouvelles fonctionnalités de jeu à partir de zéro. En outre, ils ont annoncé l’arrivée tant attendue de Unity 6 pour l’année prochaine.