Une surveillance non-invasive du taux de glucose sanguin grâce à des champs magnétiques

Ce dispositif en acier à l'aspect cubique utilise des aimants à faible champ et des ondes radio à basse fréquence pour fournir des résultats. Quelles applications pourrait-on imaginer pour un tel instrument ?

L’entreprise canadienne de recherche en biotechnologie, Synex Medical, a conçu un outil novateur capable de mesurer les taux de glucose dans le sang sans piquer le doigt.

Son fonctionnement repose sur une combinaison de champs magnétiques à basse fréquence et de radio-ondes à basse fréquence, le tout utilisant la technique de la spectroscopie par résonance magnétique, proche d’une technologie IRM. Jamie Near, professeur associée à l’Université de Toronto, explique que, “[une] IRM utilise des champs magnétiques pour faire des images de la répartition des protons d’hydrogène dans l’eau qui est abondante dans nos tissus corporels. En SRM, les mêmes principes de base sont utilisés pour détecter d’autres produits chimiques contenant de l’hydrogène”.

We are incredibly excited to announce a major breakthrough toward solving non-invasive glucose monitoring, the Holy Grail of self-measurement!https://t.co/uxvHE7FRJy pic.twitter.com/eqoIpmIVMM

— Synex (@synexmedical) November 10, 2023