Une nano-couche d'or pour éviter la buée sur les verres des lunettes ? Une innovation très prometteuse et fort peu onéreuse.

Si vous portez ou avez porté des lunettes, vous avez probablement éprouvé cette frustration plus d’une fois que d’avoir de la buée sur vos verres. La pandémie de Covid-19 et le port de masque avait rendu le port de lunettes très difficile pour certains. Il se pourrait cependant que les nanotechnologies puissent aider à maintenir votre vision claire. Des chercheurs de l’ETH Zurich ont développé un nanorevêtement en or qui permet de chauffer le verre jusqu’à 7,8°C en absorbant une grande quantité du rayonnement infrarouge, gardant vos verres sans buée dans la plupart des conditions humides. Cela empêche tout simplement la condensation de se former.

Ce revêtement de 10 nm d’épaisseur vient enfermer de l’or entre deux couches d’oxyde de titane qui, non seulement, amplifient l’effet chauffant par réfraction, mais protègent aussi l’or de l’usure. Le design empêchera aussi la surchauffe lorsque le temps est très chaud parce que cela empêche les radiations d’atteindre l’autre côté. ETH précise par ailleurs que le revêtement se met en place avec des procédés industriels parfaitement communs. Les entreprises n’auraient donc pas à transformer toutes leurs lignes de production.

Une innovation très prometteuse et fort peu onéreuse

Et si vous vous posiez la question : le processus n’est pas très onéreux. Bien que l’or soit un matériau cher, la quantité est si infime – c’est environ 12 fois plus mince qu’une feuille d’or conventionnelle – que cela n’ajoutera pas beaucoup au prix des verres. Quoi qu’il en soit, les chercheurs ont déjà prévu d’étudier l’utilisation d’autres métaux.

Il faudra cependant probablement attendre longtemps avant de trouver des verres avec revêtement en or chez votre opticien. Si les scientifiques ont déposé une demande de brevet, les entreprises ne semblent pas prêtes à adopter cette invention. Mais cette innovation ne se limite pas aux lunettes. Le groupe de chercheurs imagine aussi ce revêtement pour réduire la buée sur les pare-brise des voitures. On pourrait aussi les voir intégrés dans nos miroirs, fenêtres et tout autres surfaces transparentes.