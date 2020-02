Une ingénieure crée un téléphone mobile avec cadran rotatif

Open source, le projet du Rotary Phone n'est pas seulement original : il permet de reprendre le contrôle sur la conception d'un téléphone, les informations qu'il partage et finalement ce qu'il révèle de nous.

En matière de reprise de contrôle sur le partage de nos données, l’approche semble systématiquement la même : renforcer les protocoles de sécurité. C’est ce que s’attachent à faire Purism avec son smartphone Librem 5 qui combine open hardware et open software. Blackphone mis à part, les solutions de sécurité mobile sont en effet tournées vers les professionnels et les gouvernements, du Hoox m2 de Bull au Sectera Edge de l’américain General Dynamics en passant par le Teorem du français Thales. Il ne reste alors plus aux utilisateurs qu’à s’appuyer sur des applications proposant des protocoles sécurisés (Signal, Wickr, Riot). Une ingénieure américaine travaillant au Brookhaven National Laboratory de New York propose une autre voie : la création de A à Z d’un téléphone.

Un projet inédit

“Pourquoi un téléphone cellulaire rotatif ?” interroge l’autrice du projet. Parce que nous n’avons aucun contrôle ni aucune compréhension des appareils que nous tenons constamment dans la main où sur lesquels nous travaillons — nous serions à titre d’exemple bien incapable de fabriquer un téléphone, résultat d’un travail de centaines de personnes, tant dans des bureaux que dans des usines. Au contraire, Justine Haupt explique sur son site web qu’elle voulait “quelque chose qui serait entièrement à moi, personnel et absolument tactile, ce qui me donnerait une excuse pour ne pas envoyer de SMS“.

Une utilisation simpliste

Elle a ainsi mis au point, après trois ans de travail, un téléphone mobile avec écran rotatif ou rotary phone. Celui-ci dispose d’une antenne amovible avec connecteur SMA et se passe de menus et du répertoire pour contacter quelqu’un. Elle explique en effet sur son site personnel que si elle veut appeler son mari, elle peut le faire “en appuyant sur une seule touche physique dédiée“. Ses contacts les plus fréquents disposent ainsi d’une touche dédiée, et dans le cas où elle doit composer un nouveau numéro, elle peut utiliser le cadran rotatif qu’elle qualifie de “amusant et satisfaisant“. Le téléphone tient dans une poche et elle envisage ainsi d’en faire son mobile principal. En cas d’appel manqué, un écran ePaper affiche le contact, et lorsqu’elle veut éteindre l’appareil, il lui suffit de faire glisser un bouton.