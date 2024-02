Uncharted 2, le film : Réalité ou rumeur ? Tout ce que nous savons

Uncharted 2 offre une multitude de possibilités narratives grâce à sa richesse en jeux vidéo. Que savons-nous de plus sur cette suite captivante ?

Tl;dr Uncharted 2 n’est pas encore confirmé malgré des rumeurs.

Mark Wahlberg a laissé entendre qu’une suite est en préparation.

Le casting d’Uncharted 2 reste incertain.

Des détails de l’intrigue laissent présager une suite.

Uncharted 2 : entre rumeurs et attentes

Au fil des jeux vidéo, les suites offrent une multitude de voies narratives à explorer. Uncharted 2 ne fait pas exception et suscite déjà de nombreuses interrogations parmi les fans. Après une longue attente pour l’adaptation cinématographique d’Uncharted, l’impatience est de mise pour en savoir plus sur cette suite non confirmée.

Des indices qui laissent supposer une suite

Le premier film Uncharted sert en quelque sorte d’histoire d’origine pour le Nathan Drake de Tom Holland, précurseur de ses aventures de chasseur de trésors dans de futures adaptations grand écran des jeux à succès. Bien qu’Uncharted clôture son histoire, la fin du film prépare clairement le terrain pour une éventuelle suite, avec des rumeurs d’Uncharted 2 émergeant dès la sortie du premier film.

Mark Wahlberg : un possible indicateur de la suite ?

Après des mois d’absence de détails solides sur la suite non confirmée, Mark Wahlberg, l’une des stars du film, a semblé confirmer Uncharted 2 lorsqu’il a parlé ouvertement du scénario. Bien que rien n’ait été corroboré par le studio, Wahlberg a mentionné qu’on lui avait dit de “Commencer à faire pousser sa moustache” en préparation de son retour en tant que Sully. Il a révélé qu’un scénario avait été soumis pour la suite, mais n’a pas donné plus de détails.

Un casting encore incertain

Le casting d’Uncharted 2 n’est pas confirmé pour le moment, mais il y a quelques suppositions évidentes. Tom Holland et Mark Wahlberg seraient les membres du casting les plus susceptibles de revenir en tant que Nathan Drake et Sully, respectivement. Malgré certaines critiques de leur casting de la part de fans des jeux, ils restent des acteurs populaires à Hollywood que Sony voudra probablement garder à la tête de leur franchise.