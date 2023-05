The Crowded Room : un thriller avec Tom Holland et Amanda Seyfried

Une face plus sombre du comédien britannique Tom Holland dans la série télévisée The Crowded Room.

Créée, écrite et produite par Akiva Goldsman pour Apple Studios et New Regency, The Crowded Room suit Danny Sullivan, un homme arrêté après avoir été impliqué dans une fusillade à New York en 1979. À travers une série d’entretiens avec la curieuse interrogatrice Rya Goodwin, la vie de Danny se dévoile, révélant des éléments du mystérieux passé qui l’a façonné, et les rebondissements qui le conduiront à une révélation qui changera le cours de sa vie.

Un trailer pour The Crowded Room

La série télévisée The Crowded Room sera diffusée sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 9 juin prochain. Le casting est composé de Tom Holland, Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Jason Isaacs et Christopher Abbott.