Un radar des effets de l’IA sur le travail lancé par l’État de Californie

La Californie met en ligne un suivi public des pertes d’emplois liées à l’IA. Un outil mis à jour chaque mois, utile mais loin d’être infaillible.

En bref La Californie lance un suivi public des licenciements liés à l’IA.

Les données seront mises à jour tous les mois.

L’outil signale des tendances, pas des certitudes.

On parle beaucoup d’emplois menacés par l’IA. Cette fois, la Californie essaie de les compter, noir sur blanc, avec un portail public pensé pour repérer les dégâts avant qu’ils ne deviennent massifs.

Un thermomètre public pour un sujet qui chauffe

Le nouvel outil a été lancé par le bureau du gouverneur Gavin Newsom. L’idée, c’est d’en faire un système d’alerte capable de signaler les coupes d’effectifs liées à l’intelligence artificielle et d’aider l’État à voir où une intervention pourrait être nécessaire en priorité. Et vous pouvez aller voir les chiffres vous-même, le site est ouvert au public.

Petit détail qui compte, ce tracker sera mis à jour chaque mois. Pas un PDF qui prend la poussière, donc, mais un suivi régulier d’un sujet qui bouge vite.

Comment les chiffres sont fabriqués

Pour monter ce portail, le bureau de Gavin Newsom a travaillé avec le California Employment Development Department et le California Policy Lab de l’University of California. Le dispositif croise des données de demandes d’assurance chômage avec des mesures d’exposition des métiers à l’IA.

En gros, il ne s’agit pas de lire directement dans les comptes d’une entreprise si un poste a sauté à cause d’un chatbot ou d’un outil d’automatisation. Le tracker produit plutôt des estimations à partir de signaux statistiques. C’est utile. Mais ça demande aussi de garder la tête froide.

Des signaux utiles, pas un verdict définitif

Le contexte n’a rien d’anodin. Comme le note Bloomberg, l’outil arrive au moment où la pression monte sur les responsables publics pour qu’ils se montrent plus actifs face aux destructions d’emplois attribuées à l’IA. En Californie, où sont installées pas mal de grandes entreprises tech, le sujet est encore plus explosif. Et Gavin Newsom, que certains imaginent déjà dans la course présidentielle de 2028, a récemment signé un décret demandant aux agences de l’État de préparer des plans pour compenser les effets de l’IA sur les travailleurs californiens.

Le portail permet d’examiner l’exposition potentielle par région, mais aussi selon le niveau d’études, le genre, l’âge, l’origine ethnique et raciale, ou encore le secteur d’activité. Les premières tendances pointent notamment les 25-35 ans comme groupe le plus vulnérable aux licenciements liés à l’IA. Les femmes apparaissent aussi plus exposées que les hommes.

Mais attention. Les chercheurs associés au dispositif rappellent eux-mêmes que cet outil ne doit pas servir de guide définitif. Il ne peut pas prouver qu’un emploi précis a été supprimé à cause de l’IA, et les tendances observées peuvent aussi venir d’autres facteurs économiques. Bref, un radar, pas un juge.