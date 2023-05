Nightdive Studios dévoile un premier aperçu de System Shock 2: Enhanced Edition. De nombreuses améliorations visuelles, mais l'atmosphère du jeu original semble bien préservée.

Le marché du jeu vidéo fait depuis quelque temps la part belle aux remakes et autres reboots. Que l’on aime ou non, cela permet de remettre au goût du jour certains titres, certaines licences, parfois oubliées, injustement ou non, en introduisant des graphismes bien plus modernes et parfois même un gameplay revu et corrigé. Selon le degré de changements apportés, le résultat est plus ou moins intéressant. Quid alors de ce System Shock 2: Enhanced Edition ?

Nightdive Studios dévoile un premier aperçu de System Shock 2: Enhanced Edition

Alors que le remake de System Shock premier du nom doit arriver à la fin du mois, Nightdive Studios vient de partager un premier aperçu de System Shock 2: Enhanced Edition. Cette nouvelle version n’a pas encore de date de lancement, mais celles et ceux qui ont précommandé System Shock auront une copie de ce remaster sans surcoût lorsque celui-ci sera rendu disponible par son éditeur Prime Matter.

Ce week-end, Nightdive déclarait que System Shock 2: Enhanced Edition proposerait des cinématiques, des textures, ainsi que des personnages et des modèles d’armes grandement améliorés. Le développeur s’est aussi associé à Systemshock.org pour pouvoir intégrer dans ce remaster les meilleurs patchs et mods mis au point par la communauté.

De nombreuses améliorations visuelles, mais l’atmosphère du jeu original semble bien préservée

Et grâce au fait que Nightdive ait porté le code source original du jeu sur son moteur maison KEX, System Shock 2: Enhanced Edition sera disponible sur les consoles de la génération actuelle. À en juger par le trailer ci-dessous, il faut bien reconnaître que le studio a fait du très bon travail pour préserver le style artistique et l’atmosphère de System Shock 2 tout en améliorant la qualité des différentes composantes du jeu.

Espérons simplement que Nightdive ne reproduira pas la catastrophe de Blade Runner: Enhanced Edition. Encore un peu de patience et vous pourrez profiter de ce System Shock 2: Enhanced Edition. Et rendez-vous dans quelques jours, le 30 mai normalement, pour profiter du remake du premier opus sur PC.