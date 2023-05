System Shock : le remake de Nightdive Studios est gold

Nightdive Studios annonce que le développement du remake de System Shock vient de s'achever.

Attendu pour le 30 mai prochain sur PC (Steam/GOG/Epic Game Store), et plus tard dans l’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, le remake de System Shock ne sera pas retardé à la dernière minute par Nightdive Studios et Prime Matter étant donné que la refonte de l’aventure de science-fiction est gold, ce qui signifie que le développement touche officiellement à sa fin.

#SystemShockRemake has GONE GOLD 📀!

On behalf of the #nightdivestudios team and all of our partners, THANK YOU to the fans for supporting us throughout the game’s development.

We can’t wait to get it into your hands on May 30th!#systemshock #shodan pic.twitter.com/wo8DfMW26T

— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) May 9, 2023