System Shock : le remake de Nightdive Studios tient sa date de sortie

Retardé plusieurs fois par Nightdive Studios, le lancement de System Shock Remake est planifié avant le début de l'été.

Comme dans l’opus original de 1994, System Shock Remake se déroule dans une station spatiale abandonnée abritant divers pièges, zones, énigmes et secrets où les joueurs doivent survivre dans un environnement hostile en combinant furtivité et ruse. Ils devront également surmonter la menace que représente SHODAN (Sentient Hyper-Optimised Data Access Network), une intelligence artificielle malveillante qui s’acharne à vouloir annihiler l’humanité en créant des monstres mutantes hostiles, avec l’aide d’un arsenal d’armes futuristes.

Un trailer pour System Shock Remake

System Shock Remake sera disponible le 30 mai prochain sur PC (Steam/GOG/Epic Game Store). Les versions PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One arriveront plus tard dans l’année. En plus de profiter de l’aide de Prime Matter, le label de Koch Media, pour l’édition, Nightdive Studios travaille avec plusieurs membres du System Shock original, dont la voix de l’intelligence artificielle SHODAN, Terri Brosius, afin d’assurer que le remake respecte son héritage.

La refonte de l’aventure de science-fiction développée à l’origine par Looking Glass Studios mélange le gameplay culte de l’époque avec des visuels en haute-définition, des contrôles retravaillés, une interface revisitée ainsi que des sons et musiques remasterisés. A noter qu’une démo sur PC permet d’explorer sans restriction le premier niveau de System Shock Remake.