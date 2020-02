Un opérateur coréen semble confirmer le lancement prochain de l’iPhone 9

Comme c'est souvent le cas, des rumeurs font état des produits à venir chez les différents fabricants bien avant la sortie de ces derniers. Si l'on finit régulièrement par tout connaître de leur fiche technique, leur nom reste plus facilement un mystère...

Si les rumeurs sont avérées, Apple travaillerait actuellement sur le successeur de l’iPhone SE. Certains l’ont déjà baptisé, assez logiquement, iPhone SE 2, mais en Corée du Sud, l‘opérateur national KT utilise le nom iPhone 9. De quoi confirmer, de manière non officielle, le nom de cet appareil très attendu ? De quoi confirmer un lancement prochain et ce alors que Apple reste désespérément muet sur le sujet ? Patience est toujours de mise, évidemment, mais il est difficile de ne pas voir une certaine convergence.

L’opérateur coréen KT annonce l’arrivée prochaine de l’iPhone 9

La photo ci-dessus a été partagée par le site chinois cnBeta On y voit la devanture d’un magasin KT qui affiche des panneaux promotionnels pour les Samsung Galaxy S20 et iPhone 9. Si l’information provenait d’un simple revendeur tiers, nous aurions pu assez facilement douter de sa véracité, arguant que l’enseigne ne cherche qu’à faire parler d’elle et tente de prendre tout le monde de vitesse. Mais il s’agit là de KT, l’un des principaux opérateurs du pays. Il est donc tout à fait possible qu’il soit au fait d’informations bien cachées. Il est aussi possible qu’il s’agisse d’un magasin sans scrupules qui se soit un peu trop excité et se livre à de simples prédictions de bas étage.

Pas d’iPhone SE 2 donc mais un iPhone 9 ?

Cela étant dit, il faut admettre que tout ceci est en adéquation avec de nombreuses rumeurs précédentes. Aux dernières nouvelles, Apple visait un lancement pour cet iPhone SE 2 / iPhone 9 en début d’année 2020. La firme de Cupertino a pour habitude d’organiser des événements assez tôt dans l’année. Il ne serait pas illogique de penser que ce nouveau modèle pourrait être de la partie. Mais pour l’instant, en tout cas, la marque à la pomme est toujours muette sur le sujet. L’information est donc à prendre comme une simple rumeur, avec des pincettes.