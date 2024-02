Un obstacle empêche Mercredi de devenir le nouveau Stranger Things

L'attente de plusieurs années pour la saison 2 de Mercredi pourrait empêcher la série de réitérer le succès phénoménal de Stranger Things, un autre hit de Netflix. Est-ce que cela pourrait marquer la fin de son succès fulgurant ?

Tl;dr Mercredi, série Netflix à succès, risque de perdre son élan suite à un délai de production.

La deuxième saison de la série ne sera pas disponible avant 2025.

Ce délai pourrait nuire à la popularité de la série, contrairement à Stranger Things.

Stranger Things avait déjà conquis son public avant son long hiatus, contrairement à Mercredi.

Un succès en suspens

La série à succès Mercredi, qui aurait pu être la remplaçante de Stranger Things sur Netflix, est confrontée à un problème de production qui pourrait compromettre cette ascension. Cette série, qui a connu un énorme succès lors de son lancement en novembre 2022, met en scène Jenna Ortega dans le rôle de l’anti-héroïne sarcastique Mercredi Addams. Mercredi est une réinterprétation mature de La Famille Addams où la star principale résout un mystère de meurtre surnaturel dans une école de magie.

Un défi temporel

Cependant, les fans qui espèrent voir la saison 2 de Mercredi devront patienter. La deuxième saison de cette populaire série ne sortira pas avant 2025, soit plus de deux ans après la première saison. Cela pourrait avoir un impact sur sa deuxième saison, car Ortega et ses co-stars seront plus âgés.

Comparaison avec Stranger Things

Alors que ces problèmes ne sont pas nécessairement une catastrophe pour la série, Netflix laisse ses spectateurs dans une longue attente après le suspense de la fin de la première saison de Mercredi. À l’inverse, Stranger Things, le précédent succès de Netflix, a pu se permettre de longs intervalles entre les saisons grâce à son calendrier de sortie initial.

Une popularité en jeu

Stranger Things a conquis son public avant de prendre une longue pause, tandis que Mercredi n’a sorti qu’une seule saison avant d’imposer aux téléspectateurs une attente de trois ans. Il est tout à fait possible que les fans fidèles de Mercredi ne soient pas dérangés par ce calendrier de diffusion et se précipitent pour regarder la deuxième saison lorsqu’elle arrivera en 2025. Cependant, il est également très probable que Mercredi ne parvienne pas à reproduire le succès phénoménal de Stranger Things.