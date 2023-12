Un nouveau mode Google Pixel pour sécuriser vos données pendant la réparation de votre appareil

L'entreprise cherche à simplifier le processus de réparation de vos appareils en autonomie. Trouvez-vous cela utile ?

Tl;dr Google introduit une fonction pour sécuriser les données sur les Pixel.

La fonction de réparation protège les données durant le processus de diagnostic.

Une nouvelle application de diagnostic est également disponible.

Google facilite aussi les réparations autonomes, avec des pièces de rechange et des guides.

Protégez vos données durant les réparations

Nous vivons à une époque où la sécurité des données est primordiale. Ainsi, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité pour les appareils Pixel qui a pour objectif de sécuriser vos données pendant qu’ils sont en réparation. En activant cette fonctionnalité, vous serez en mesure d’empêcher, selon Google, que des techniciens suppriment et restaurent vos données au cours du processus de réparation, tout en facilitant les diagnostics.

La fonction de réparation disponible pour Android 14

Cette fonction, nommée “Mode réparation”, est accessible sur les appareils Pixel qui utilisent la dernière mise à jour Android 14 et disposent d’au moins 2 Go de stockage libre. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans “Paramètres > Système > Mode réparation”. Bien que ce mode soit conçu pour protéger vos données, Google recommande toujours de sauvegarder vos données lorsque c’est possible avant tout service de réparation.

Nouvelle application de diagnostic

Par ailleurs, Google a lancé une nouvelle application qui permet d’identifier plus facilement les problèmes du dispositif avant une réparation. Elle se trouve directement dans l’application téléphone du Pixel, activable via un code spécifique.

Facilitation des réparations autonomes

En plus d’aider les professionnels de la réparation avec les pièces nécessaires pour réparer les dispositifs Pixel, Google cherche également à rendre les réparations plus simples pour les utilisateurs. La compagnie propose des pièces d’origine ainsi que des guides de réparation avec l’aide d’iFixit depuis l’an dernier (et maintenant aussi par le biais de Shyft Global Services).